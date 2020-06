Verkoop tweedehands auto's nauwelijks geraakt door de coronacrisis

De verkoop van tweedehands auto's in Nederland wordt nauwelijks geraakt door de coronacrisis. Vorige maand daalde de verkoop weliswaar met 5 procent in vergelijking met mei 2019, maar de aantallen waren nog altijd hoger dan in alle jaren voorafgaand aan 2019.

De Bovag denkt dat de onverwacht hoge verkoopaantallen verklaarbaar zijn doordat meer Nederlanders in de auto een veilig alternatief zien voor het openbaar vervoer. Nederlanders die voorheen met het openbaar vervoer reisden, lijken namelijk in toenemende mate te kiezen voor de auto. Daar voelen zij zich beter beschermd tegen virussen én zij hoeven geen mondkapje op.

In een onderzoek van Markteffect in opdracht van Bovag onder 1.185 consumenten gaf afgelopen week de helft van de ov-reizigers aan te willen kiezen voor alternatief vervoer. Van de ondervraagden zegt 57 procent meer met de auto te gaan reizen. Het gros heeft al een eigen auto, terwijl 1 op de 12 zegt er binnenkort een te zullen gaan kopen. In absolute aantallen komt dat neer op 175.000 personen.

In de verkoopcijfers van nieuwe auto's is dat overigens niet terug te zien. Die markt wordt al jarenlang gedomineerd door leaseauto's en daar lijkt op dit moment wel degelijk de klad in te zitten. Het aantal nieuwe personenauto’s dat in mei op kenteken werd gezet daalde met bijna 60 procent, vergeleken met dezelfde maand in 2019. In april was de daling 50 procent.

Merkwaardig genoeg staan deze cijfers in schril contrast met de verkoopaantallen van tweedehands auto's. De autobedrijven leverden vorige maand 111.146 gebruikte personenauto’s af. Dat is slechts 5 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Maar in 2018 waren het amper 108.000 auto's en in de jaren daarvoor lag het verkoopniveau zelfs steevast onder de 100.000. De Bovag concludeert dan ook dat de occasionhandel nu alweer terug is op het oude niveau. Doorgaans worden er jaarlijks bijna 2 miljoen occasions verkocht, waarvan zo’n 65 procent bij de vakhandel en 35 procent door particulieren onderling. Als gevolg van de coronamaatregelen zou die grens van 2 miljoen dit jaar voor het eerst gepasseerd kunnen worden, verwacht de Bovag.

Warme broodjes

Bovag-voorzitter Han ten Broeke: ,,Logischerwijs zijn veel mensen nu op zoek naar vormen van individueel vervoer. Dat zien we in de autobranche, maar ook bij de tweewielers. Fietsen, scooters en motoren gaan bij veel verkopers nu als warme broodjes over de toonbank. De bestellingen en afleveringen van nieuwe auto’s haperen momenteel, maar de interesse voor tweedehands voertuigen is erg groot.”

De manier waarop een auto wordt gekocht is de afgelopen maanden ook veranderd. Vanwege de coronacrisis zijn de afgelopen maanden steeds meer Nederlanders eraan gewend geraakt een proefrit te maken of een auto te kopen zonder bezoek aan de showroom. De proefrit of de aflevering vindt gewoon aan huis plaats. Potentiële kopers oriënteren zich ook steeds vaker online in hun zoektocht naar een geschikte auto.