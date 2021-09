Vernieuwde Duster rijdt hetzelfde maar heeft meer te bieden

Dacia is echt een merk voor Nederlanders. Simpel, goed, betrouwbaar, goedkoop en met een prima design. Niet vreemd dus dat zo’n merk in een land zonder eigen nationaal automerk ooit komt bovendrijven. Ooit waren Dacia’s alleen maar simpel en goedkoop. Dat was toen de Dacia’s nog uit de staatsfabriek rolden in Roemenië. In 1952 werd de fabriek opgericht als productiefaciliteit voor vrachtwagenonderdelen, maar in 1967 werd de productiefaciliteit omgebouwd tot personenautofabriek – ook toen al met behulp van experts van Renault.

Mikpunt van grappen

Vijfendertig jaar lang werd er onafgebroken bijna uitsluitend één model gebouwd: de Dacia 1300. Het ging hier om een in licentie gebouwde Renault 12, waarvan veel varianten werden gemaakt. De Dacia groeide, net als de Lada in Rusland, uit tot een symbool van het communisme en werd eveneens het mikpunt van vele grappen dankzij een bijna legendarische storingsgevoeligheid en zijn verouderde design en techniek.

Volledig scherm De gefacelifte Dacia Duster © Dacia

Na de val van de muur en de ontsluiting van Roemenië kreeg het land toegang tot goedkope gebruikte auto’s, waarna de verkopen instortten. In 1999 nam Renault Dacia over en in 2004 begon de productie van de Logan, die tussen de €7.000 en €8.485 kostte, afhankelijk van het land waar ‘ie werd verkocht. Aanvankelijk was de scepsis groot en in Nederland kreeg de auto al gauw het label ‘vrekkenauto’. Maar allengs verdween de hoon en bleven de positieve punten over. Net als Seat en Skoda werd Dacia snel volwassen en anno 2021 zijn veel autokopers de communistische herkomst van het merk allang vergeten.

Dacia Duster is bestverkochte auto van Europa

Sterker nog: op dit moment is de Dacia Sandero de bestverkochte auto van West-Europa. De Roemeense auto reed in de maand juli 20.446 maal de showroom uit. Het gaat om de derde generatie van de Sandero, die is voorzien van een nieuw onderstel van Renault. Het is een van de goedkoopste modellen in het zogeheten B-segment, waar normaal gesproken de VW Polo en Renault Clio de dienst uitmaken. En Dacia doet het ook nog eens goed in de betrouwbaarheidslijsten. Het Roemeense merk staat namelijk op plek twee waar het gaat om de storingsgevoeligheid in een groot Brits onderzoek Britse consumentenorganisatie WhatCar. Het onderzoek had betrekking op voertuigen tot vijf jaar oud.

Het feit dat Dacia het beter doet dan moedermaatschappij Renault is weinig verrassend, aangezien voor Dacia’s veelal simpele, betrouwbare technieken worden gebruikt. Dat geldt ook voor de vernieuwde Dacia Duster, die als SUV-achtige uiteraard ook op een grote schare kopers kan rekenen. Dat is niet vreemd, want de nieuwe Duster is met zijn vanaf-prijs van 18.890 euro ongeveer even duur als een Renault Captur, maar hij is groter en vooral ruimer. Wat dat betreft heeft hij meer weg van een SUV uit de hogere prijsklasse van bijvoorbeeld de Nissan Qashqai en VW Tiguan.

Associaties met ochtendjas

Opvallend is dat Dacia sterk vasthoudt aan het design. Dat een auto bij een facelift weinig verandert is niet zo raar, maar ook bij de vorige modelwisseling werd zo goed mogelijk vastgehouden aan het originele ontwerp. Dat wordt volgens Dacia vooral gedaan om niet alleen te zorgen voor een lage aankoopprijs, maar tevens voor een hoge restwaarde. Een succesformule zo blijkt, want met meer dan 1,9 miljoen verkochte exemplaren is de Duster sinds 2019 de nummer 1 in zijn segment op de Europese SUV-markt. Hooguit de naam, die associaties oproept met een ochtendjas, had wat beter gekund.

De Duster ziet er nog altijd fris uit. De nieuwe lichtunits zijn voorzien van Y-vormige dagrijverlichting. Ook de grille werd vernieuwd en de Duster is tevens de eerste Dacia die is voorzien van led-richtingaanwijzers. Ook de dimlichten en nummerplaatverlichting bestaat uit led-techniek. Aan de achterkant blijven de aanpassingen nagenoeg beperkt tot de verlichting. De Renegade-achtige achterlichten maken plaats voor lichtunits die met led-strepen die richting de flanken Y-vormig vertakken. Ook is de auto voorzien van een nieuwe achterspoiler, in combinatie met nieuwe 16- en 17-inch lichtmetalen wielen, andere banden en aangepaste wiellagers de CO2-uitstoot moet verlagen.

Goed veercomfort

De Dacia Duster de perfecte metgezel: de auto is langer en hoger dan de meeste concurrenten in deze prijsklasse en dat leidt tot veel zitruimte op de achterbank en een forse bagageruimte. In het interieur zien we andere bekledingsstoffen, andere hoofdsteunen en een brede armsteun tussen de voorstoelen die over een afstand van zeven centimeter verschuifbaar is. Qua rijden veranderde er weinig tot niets. Nog altijd valt de lichte besturing op en daar moet je van houden. Het onderstel biedt goed veercomfort, maar brengt de carrosserie soms te gauw in beweging. Dat merk je vooral als je snel instuurt. De voorzijde wil dan net iets teveel duiken. Ook de versnellingsbak komt voor verbetering in aanmerking, want het schakelen verloopt niet altijd duidelijk en soepel. Hard rijden in de regen verdient evenmin aanbeveling. De grip is niet optimaal en de auto geeft je als bestuurder dan niet een heel veilig gevoel.

Al met al biedt de Dacia Duster een prachtig pakket voor een prima prijs in een groeiend SUV-segment. Dat het Roemeense merk vasthoudt aan deze winnende formule is begrijpelijk. Sterker nog: het houdt zelfs zo sterk vast aan de huidige formule dat er nog niet eens wordt nagedacht over hybride of elektrische modellen. ,,We kunnen die technologie in theorie morgen op onze auto’s zetten, want we hebben deze technologie al in huis met de Renault Clio en Captur”, zegt Xavier Martinet, Dacia’s hoofd verkoop en marketing tegen AutoExpress. ,,Maar ik denk niet dat onze klanten echt op zoek zijn naar een bepaalde technologie. Ze zoeken een auto die aan hun behoeften voldoet en waarmee ze kunnen gaan en staan ​​waar ze maar willen voor de juiste prijs.”

Duster ook geschikt voor LPG

Dat geldt in alle opzichten ook voor de vernieuwde Duster, die in Nederland vooral als Bi-Fuel variant populair is. Daarbij zit er namelijk standaard een LPG-tank aan boord. Niet alleen handig als je een hekel hebt aan tanken (de gezamenlijke actieradius bedraagt 1235 kilometer) maar ook als je goedkoop wilt rijden, want het zogeheten omslagpunt van dit model ligt al bij minder dan 10.000 kilometer per jaar. De LPG-tank groeide in dit model ook nog eens met 15,2 liter zodat je nog verder komt op LPG. De auto schakelt bovendien automatisch over op benzine als de LPG-tank leeg is.

De nieuwe Dacia Duster is leverbaar vanaf 18.890 euro voor de 100 pk sterke Tce Bi-Fuel variant. Er zijn ook 130 en 150 pk sterke benzinemotoren zonder LPG en er is ook een 4X4-uitvoering die vanaf 29.240 euro in de prijslijsten staat. Dat model doet het verrassend goed in het terrein en biedt bovendien net dat beetje veiliger gevoel bij rijden in de regen en storm. Voor alle uitvoeringen van de vernieuwde Dacia Duster klik je hier en klik hier voor een video van een test met de nieuwe Dacia Duster bij Autoweek.

