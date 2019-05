Verplicht elektrisch rijden in 2030, is dat wel te betalen?

De gemiddelde aanschafprijs van een nieuwe auto (exclusief leaseauto’s) was vorig jaar 32.430 euro, waarvan bijna de helft in de prijsklasse tot 21 mille. Wie weinig eisen heeft aan de actieradius, kan voor zo'n bedrag ook een elektrisch exemplaar kopen.



Een Peugeot Ion bijvoorbeeld, een vierzittertje met een kofferbak voor een paar boodschappentassen dat na een flinke 100 kilometer een laadpaal nodig heeft, kost 22 mille. Wie een elektrische auto wil met een bereik dat lijkt op dat van een benzine-auto, is al snel het dubbele of driedubbele kwijt.



Wie nu een tweedehandsje zoekt, is voor een zeven jaar oude Ion nog steeds 9000 euro kwijt. De accu van zo'n auto is dan niet zo goed meer en de actieradius dus kleiner. Ter vergelijking: de nagelnieuwe benzineauto Peugeot 108 kost nieuw 11 mille.

Omslagpunt

Toch verwachten deskundigen dat in 2024 het omslagpunt wordt bereikt. Accu's worden ieder jaar veel goedkoper. Over vijf jaar is elektrisch rijden even duur als op benzine. De auto's zullen nog steeds fors duurder zijn, maar doordat het rijden ervan minder kost (stroom is goedkoop en de onderhoudskosten zijn laag) zal de prijs per kilometer hetzelfde zijn.



Puntje voor Amsterdam. Maar wie geen tienduizenden euro's heeft om een elektrische auto te kopen, zal aangewezen zijn op leaseconstructies. Hoe de rekensom dan uitpakt is niet bekend.

Subsidie