Verrassend: camper met uitschuifbare verdieping én balkon

Een prototype van de innovatieve camper was al de blikvanger op een Chinese handelsbeurs. De vraag blijft of de kampeerauto effectief in productie gaat, gezien de hoge prijs: ruim 340.000 euro. Het voertuig is op dit moment alleen in China te bestellen, al zijn de elektrische bestelauto's van Maxus wel al in Nederland te koop. Maxus is onderdeel van het Chinese staatsbedrijf SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation), een van de grootste autofabrikanten in dat land.