Verrassend: kleinste en goedkoopste Jeep trekt aanhanger van 1.450 kg

De Renegade is weliswaar het kleinste en goedkoopste model van Jeep, maar hij kan een aanhanger tot 1.450 kg aan. Ook in andere opzichten is deze mini-Jeep lekker eigenwijs.

De Renegade is er al sinds 2014, maar de laatste vernieuwing bracht een gewijzigde aandrijflijn met zich mee. Dat is goed nieuws, want de Renegade 1.5T E-Hybrid wordt er niet alleen een verrassend goede trekker mee. De nieuwe 130 pk/96 kW sterke viercilinder benzinemotor is gecombineerd met ondersteunende elektrische aandrijving: dit is een zogenoemde mild-hybride.

De auto heeft dus geen stekker en het is ook niet zo dat hij een serieuze accu heeft waarmee je kilometers volledig elektrisch kunt rijden. Deze Jeep heeft vrijwel altijd zijn benzinemotor nodig om vooruit te komen. Maar de elektrische ondersteuning in combinatie met een zeventraps automaat maakt de Renegade wel 15 procent zuiniger dan de vorige generatie, die nog van een 1,0-liter benzinemotor was voorzien.

Hoekige carrosserie zoals de klassieke Jeeps

Ondanks dat deze Jeep zijn technische basis deelt met de Fiat 500X en ook in Italië wordt gebouwd, heeft hij veel karakter. De nogal hoekige carrosserie en ietwat rechtop staande voorruit doen denken aan de klassieke Jeeps. Ook zien we een handgreep voor de bijrijder in het dashboard. In de omlijsting van de voorruit word je verrast door het silhouet van de oer-Jeep en de vormgeving van het achterlicht doet denken aan de jerrycan die vroeger achterop de beroemde terreinauto hing. Ook in de luidsprekers aan de binnenkant van de portieren zien we de typische grille en koplampen van Jeep terug.

Het infotainment laat weinig te wensen over en de klimaatregeling heeft - heel gebruiksvriendelijk - een eigen bedieningspaneel. De rechthoekige carrosserie leidt ertoe dat je de achterbank gemakkelijk bereikt en daar voldoende hoofdruimte hebt. Dat geldt trouwens ook voor de beenruimte, die gezien het formaat van de auto beslist toereikend is. Maar de bagageruimte is met 351 liter niet meer dan voldoende: sommige concurrenten bieden meer.

De Renegade is niet een van de stilste

Eenmaal op weg vertoont de Renegade een stevige wegligging, voldoende veercomfort, prima besturing en vooral ook grote wendbaarheid. Een compact formaat heeft zo zijn voordelen, al was het maar bij het parkeren. Alleen maakt de ietwat rumoerige aandrijflijn in combinatie met het rijwindgeluid hem niet een van de stilste. De Renegade 1.5T E-Hybrid is te koop vanaf €33.900. Dat is een stuk goedkoper dan dezelfde auto als plug-inhybride 4Xe, die vanaf €42.000 in de prijslijst staat.

