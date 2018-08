Verzekering elektrische auto blijkt 35 procent duurder

De verzekering van een elektrische auto is veel duurder dan van een vergelijkbare auto die op benzine rijdt. Bij een Volkswagen Up scheelt het 35 procent. Dit blijkt uit onderzoek van goedkoopsteautoverzekering.net

In het onderzoek zijn de premies bij tien verschillende verzekeringsmaatschappijen met elkaar vergeleken. De premie voor de gewone Volkswagen Up werd vergeleken met de premie voor de elektrische Volkswagen e-Up. In de premieberekening is uitgegaan van een persoon van 48 jaar oud met 10 schadevrije jaren.

Opvallend is verder dat er er grote verschillen te zien zijn in de premies bij de verschillende verzekeraars. Zo liggen de premies voor de twee verschillende verzekeringen bij FBTO, ANWB, OHRA en Aegon redelijk dicht bij elkaar, terwijl er tussen de premies bij Centraal Beheer Achmea, DITZO, Nationale Nederlanden, Univé, ABN Amro en In Shared grote prijsverschillen bestaan.

Van de tien onderzochte verzekeraars was er slechts één verzekeraar waarbij de premie voor de elektrische auto lager was. Bij de ANWB bleek die welgeteld 10 procent lager voor de Volkswagen e-Up. Dit is echter het gevolg van een tijdelijke actie van de ANWB die 30 procent korting biedt op de verzekering van een elektrische auto.

Langere remweg

Een van de oorzaken van de hoge verzekeringspremies voor elektrische auto's is dat zij duurder in aanschaf zijn. En al heeft een elektrische auto dan minder onderdelen, als er iets kapot gaat zijn de onderdelen vaak duurder, waardoor reparatie al gauw op een flink bedrag kan uitkomen. Verder hebben elektrische auto’s een langere remweg doordat ze met hun batterijenpakket zwaarder wegen. Hierdoor is de kans op schade groter.