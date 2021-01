Vier generaties maken al bijna 70 jaar de blits met hun Blitz en doen hem nooit meer weg: ‘Er zijn te veel verhalen’

Nieuwe su­per-ac­cu van 3000 euro: tien minuten laden, 400 kilometer rijden

24 januari De perfecte accu voor elektrische auto’s lijkt nu echt in zicht. Ingenieurs van Penn State University in de Verenigde Staten hebben een prototype gemaakt dat bewijst: Elektrisch rijden kan net zo gebruiksvriendelijk zijn als rijden in een diesel- of benzine-auto.