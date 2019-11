Vieze Ford Sierra brengt 93.000 euro op

In de veilingzaal was een luid gejuich hoorbaar toen de hamer viel voor de 205 pk sterke auto uit 1987. Wat meehielp bij de hoge veilingprijs, was het feit dat de auto slechts 7349 mijl op de klok had en daarmee nagenoeg in nieuwstaat verkeerde, ook al was daar door de dikke stoflaag niets van te zien.

Consultant Guy Snelling van veilinghuis Anglia Car Auctions is zeer tevreden over de hoge prijs ,,De auto is gekocht door iemand in de zaal. Iedereen was opgewonden over de hoge verkoopprijs. Maar het was dan ook een echte tijdcapsule, die auto is sinds 1991 niet meer verplaatst.’’