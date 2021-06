Vlaggenschip BMW iX mikt op comfort en rijdt fabelachtig

testOndanks een vroege elektrische start met de i3 bleef het bij BMW een aantal jaren erg rustig. Tot nu. Het merk brengt in korte tijd een aantal gloednieuwe, moderne elektrische auto’s op de markt, waarvan de iX het vlaggenschip is. Hij komt eind dit jaar naar Nederland, maar wij konden er al mee rijden.

We zijn nog geen tien minuten onderweg en hebben nu al een stuk Autobahn zonder snelheidslimiet gevonden. De dikke Mercedes achter ons loopt wat te duwen, maar zal toch moeten beseffen dat je lastig door een voorganger heen kan.

Op het moment dat de Opel twee auto’s voor mij aan de kant gaat geeft de Duitse engineer in de X6 M50i recht voor mij vol gas en ik vloer eveneens het pedaal. De ruim 520 elektro-pk van mijn iX prototype stuwen de auto razendsnel voorwaarts. De Mercedes heeft niet eens tijd om reageren en blijft verbaasd achter. In no-time staat er 205 km/h op de teller, net even meer dan de 200 km/h die als topsnelheid geldt voor de nieuwe elektrische BMW.

Het is niet zonder reden dat de X6-pacecar voor me mij aanmoedigt om zo hard te rijden, de mensen van BMW kennen hun eigen nieuwe model goed. Het is bizar stil aan boord en de wegligging is zo goed dat ik met een pink op stuur de auto kan controleren. De BMW iX scoort qua rijden nu al uitstekend.

Eigen kracht

Zonder twijfel heeft een deel van de gevestigde orde in autoland zich door de opkomst van Tesla achter de oren gekrabd, waarna de strategie iets werd bijgesteld. Maar daar kan je BMW allerminst van betichten. De kleine volledig elektrische i3 kwam als compacte trendsetter al in 2013 op de markt en van de deels-elektrische sportwagen BMW i8 zagen we al in 2009 een conceptversie.

De Duitsers waren er dus zonder meer vroeg bij en hebben het op eigen kracht gedaan. Een wat oudere ontwikkelingsingenieur die al heel wat jaren bij BMW rondloopt, vertelt dat hij begin jaren 80 al bezig was om de haalbaarheid van een volledig elektrisch model te onderzoeken: zowel financieel als qua techniek. Maar laadsnelheid en actieradius waren grote pijnpunten.

Het is vooral de snelle ontwikkeling van lithium-ion accu’s die de elektrische auto tot een realiteit heeft gemaakt, meent hij. Met de iX is volgens hem een nieuwe fase ingegaan. ,,De BMW i3 was zonder meer een succesvolle auto die BMW veel heeft gebracht. Maar als je kijkt naar het design en bepaalde technische keuzes dan is het duidelijk dat er offers zijn gemaakt om het model als elektrische auto te kunnen doen slagen.”

Hij doelt onder meer op de dunne banden en het gebruik van (dure) lichtgewicht materialen om de auto ondanks de accu’s niet te zwaar te maken. Het gaf de i3 een kek uiterlijk maar hij verschilde hierdoor wel erg van andere BMW’s. Bij de iX moest dat anders. ,,Deze auto dient twee doelen. Punt één moet hij alle zorgen en vooroordelen rondom elektrisch rijden wegnemen. Daarom is de range met ruim 600 kilometer (volgens WLTP-norm) zeer fors en kan hij zeer snel opladen: tot 200 kW bij een snellader. Maar daarnaast moest hij als elk ander nieuw topmodel van BMW ook uitblinken in techniek en rijeigenschappen. Daarom zijn er deze keer geen offers gemaakt als het gaat om luxe, ruimte en rijplezier. Dit is niet alleen een geweldige elektrische auto, het is ook een geweldige BMW.”

De fabrikant heeft veel zelfvertrouwen, dat is duidelijk. Maar het grootste pijnpunt wordt - als je het ons vraagt niet benoemd: het design. Veel jonge BMW’s staat niet bekend als de meest fijnzinnig ontworpen auto’s. Vooral de heftige nieuwe grille die we voor het eerst zagen op de nieuwe 4-serie zorgt voor ophef en de nog grotere variant op deze iX doet nog een extra duit in het zakje. Nu blijft smaak altijd heel persoonlijk, maar BMW koos in ieder geval niet voor de veilige weg. De rest van de auto oogt in het echt in elk geval beter dan op de foto omdat het een imposante verschijning is. Maar hoe je het ook wendt of keert: de iX blijft een bijzonder geval.

Geen SUV

Ondanks de X in de naam is dit geen SUV zoals de BMW X5 dat is. De auto is wat lager en langer en heeft daardoor ook wat MPV-trekjes. De Duitsers mikten qua concept ook meer op de luxe BMW 7-serie dan op die X5. De lengte komt merkbaar ten goede aan de achterpassagiers, die inderdaad een limousineniveau aan beenruimte hebben. Ook de forse hoofdruimte valt op. In elektrische auto's zorgen de accu’s in de bodem nogal eens voor krapte. Niet in deze auto.

Wat nog meer opvalt is de styling. Voorin slaat BMW duidelijk een andere weg in. De cockpit voelt als een warme huiskamer, met alcantara over het hele dashboard en met enkel een lang breed digitaal scherm voor je neus, in het verlengde van de klokken. Dit kan worden opgedeeld in meerdere vlakken om informatie als de navigatie en muziekinstellingen te tonen.

Een zwevende middentunnel herbergt nog steeds een iDrive-knop want BMW vindt dat het gebruik van een fysieke knop náást een touchscreen nog altijd the way to go is. Iets waar wij het van harte mee eens zijn. De stoelen voelen vervolgens als luxe fauteuils en zijn ook zo bekleed. De manier waarop de stoelkoeling door de gehele stoel naar buiten lijkt te komen is fascinerend.

Zoals ook in andere nieuwe BMW’s staan infotainment en connectiviteit op een hoog plan. Niet alleen hebben we een gigantisch head-up display voor ons neus, maar BMW past ook uitgebreide augmented reality toe op bijvoorbeeld de navigatie, waarin de route in real time videobeelden wordt geprojecteerd.

Goede wegligging

In het systeem kan je ook je rij-instelling kiezen, waarbij zaken als onderstel, gasrespons, en mate van regeneratie kunnen worden aangepast. In de basis valt op hoe comfortabel de iX voor BMW-begrippen is. Zeker omdat de zware accu’s in veel elektrische auto's met stevige vering in toom worden gehouden. Maar de iX is erg rustgevend.

Goed is ook dat je kunt kiezen of je een spaceship-achtige elektrosound wil, of juist volledige stilte. Dat laatste biedt veel rust omdat de auto goed geïsoleerd is. Zelfs op hoge snelheid hoor je geen banden- of windgeruis.

Zoals eerder aangehaald is de wegligging fabelachtig goed. Schakelen we op verlaten glooiende buitenwegen later over op de sportstand, dat wordt de auto merkbaar strakker, zonder dat hij plankhard wordt. Het zijn vooral de rolbewegingen die door de luchtvering goed onder controle worden gehouden. Gebruik van koolstofvezel in hoge koetsdelen houdt het zwaartepunt bovendien laag en dat valt te merken. Ondanks zijn forse lengte van 4,95 meter en een heftige 2.365 kilo aan gewicht, krimpt de auto hierdoor om je heen bij dynamisch rijgedrag. Mede omdat het gaspedaal wel erg gevoelig is ga je hierdoor als snel ongemerkt erg hard. Een iets progressievere opbouw van het vermogen zou beter bij de auto passen.

De iX xDrive 50 die we rijden heeft op elke as een elektromotor waardoor je nooit tractieproblemen hebt, maar het merendeel van het vermogen gaat naar de achterwielen, waardoor het rijgedrag erg natuurlijk aanvoelt. Er komt naast de ‘50' die wij rijden bij lancering ook een goedkopere ‘40', die met 326 pk niet alleen minder vermogen heeft, maar met 77 kWh accu ook beduidend minder accucapaciteit dan de recordwaarde van 112 kWh in de iX 50. De 40 moet daarmee 425 kilometer ver komen volgens het boekje, reken op 325-350 in de praktijk. Minder dan de 630 WLTP-kilometers van de 50, maar voor de meeste mensen goed genoeg.

We wachten wel vol spanning op het prijskaartje, want alle uitmuntende techniek in deze auto wordt ongetwijfeld duur betaald. En het prijsverschil tussen de 40 en de 50 zal dan een grote rol spelen bij de keus voor de ene of de andere versie.

Conclusie: Ondanks het polariserende design is duidelijk dat BMW zijn elektrische adempauze goed heeft benut. De iX is een zeer imponerende auto, die in zijn segment een nieuwe standaard zet voor de Duitse auto-industrie. Kijken we naar dat spraakmakende, succesvolle elektrische automerk uit Amerika dan slaat dat nog steeds terug, vooral met zijn uitstekende snellaadnetwerk. Maar als dat het enige is, dan is BMW blijkbaar al verder dan menig concurrent. De iX staat in november bij de Nederlandse dealers.

BMW iX xDrive50 Afmetingen (lxbxh) 4,953 x 1,967 x 1,696 m Aandrijflijn Elektrisch Aantal elektromotoren 2 Max. vermogen elektromotor 385kw/523 pk Max. koppel elektromotor 765 Nm Topsnelheid* 200 km/h 0-100 km/h* 4,6s Verbruik gem.* 19,8-23 kWh/100 km Accucapaciteit (bruto) 112 kWh Laadmogelijkheden 11 kW AC / 200 kW DC WLTP-range 630 km

