‘Vogelvrije’ elektrische step geeft stadsbewoners kopzorgen

De elektrische step is een ideale manier om een stad te bezichtigen. Via een app is het vervoersmiddel ook nog eens snel en eenvoudig te boeken, maar menig stadsbewoner wordt er gek van.



In steden als Parijs, Barcelona, Brussel en Madrid struikel je bijvoorbeeld over de achtergelaten steps. De elektrische voertuigen vallen in veel Europese steden bovendien buiten alle bestaande regelgeving. De gebruikers sjezen over fietspaden en de autorijbaan of ze zigzaggen tussen voetgangers door over de stoep. En ze parkeren waar ze maar willen.



Het aantal incidenten lijkt te stijgen. Exacte cijfers ontbreken, maar in de VS, waar de elektrische step al meer ingeburgerd is, zijn er volgens Consumer Reports sinds eind 2017 vier doden en zeker vijftienhonderd gewonden gevallen bij incidenten met elektrische steps.