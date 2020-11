Volkswagen ID.4 toch dit jaar nog leverbaar (mét 8 procent bijtelling)

Goed nieuws voor wie interesse heeft in de Volkswagen ID.4. In tegenstelling tot eerdere berichten wordt de elektrische gezinsauto, zogezegd de ruimere broer van de populaire ID.3, tóch nog dit jaar leverbaar. Dat betekent een meevaller voor zakelijke rijders: zij betalen dit jaar nog 8 in plaats van 12 procent fiscale bijtelling.

Eerder dit jaar kondigde de Nederlandse importeur van Volkswagen, het in Leusden gevestigde familiebedrijf Pon, ook al eens aan dat de levering van de ID.4 nog dit jaar zou starten. Niet veel later werden die berichten weer ingetrokken: onder meer vanwege corona zou de productiestart vertraagd zijn waardoor de elektrische SUV toch pas in 2021 in de Nederlandse showrooms zou staan. Nu maakt VW wél definitief een einde aan de onduidelijkheid: de eerste exemplaren van de ID.4 krijgen alsnog dit jaar een kenteken.

Dat is een opsteker voor automobilisten die reikhalzend naar Volkswagens grotere elektrische model uitkijken. Wie dit jaar nog een ID.4 voor zijn of haar deur kan zetten, betaalt namelijk minder belasting (bijtelling) dan mensen die volgend jaar instappen. In 2020 mag je (tot 45.000 euro) immers nog 8 procent van de nieuwwaarde bij je inkomen optellen. In 2021 stijgt dat percentage naar 12 procent, en dan alleen nog maar over de eerste 40.000 euro van de prijs van de auto. Eenzelfde soort verandering in de subsidie zorgde vorig jaar nog voor een run op de Tesla Model 3.

Volledig scherm De ID.4 is ruimer dan de kleinere ID.3 en kan wél een aanhanger trekken. Vooral dat laatste wekt de interesse van veel Nederlandse kopers © Volkswagen

Goede zaken

Volgens een woordvoerder van Pon krijgt Nederland nu toch voorrang bij de uitlevering van de ID.4, omdat de kleinere ID.3 hele goede zaken doet in ons land. Op dit moment is de elektrische middenklasser (die net wat compacter is dan de ID.4) zelfs het best verkochte nieuwe model. ,,We zien erg veel interesse in de ID-modellen in onze showrooms. De goede resultaten zorgen ervoor dat het hoofdkantoor in Wolfsburg ook ziet dat wij veel klanten hebben voor deze auto’s, mede daarom is ervoor gekozen om de ID.4 zo snel mogelijk hiernaartoe te halen”, aldus de woordvoerder.

In de basis gaat het om ‘zeker duizend auto’s die dit jaar nog op kenteken kunnen’, terwijl er volgens de importeur al honderden geïnteresseerden klaar staan om een ID.4 in ontvangst te nemen. Het voorlopig grootste elektrische model van Volkswagen heeft, naast meer binnenruimte, dan ook een belangrijk voordeel ten opzichte van de ID.3. Waar de kleinere broer maximaal 55 kilo op z’n trekhaak mag hebben, kan de ID.4 wél een aanhanger van duizend kilo trekken. Dat laatste geldt overigens ook voor de technisch gelijke Skoda Enyaq iV, maar die wordt wel pas na de jaarwisseling leverbaar.

Eerder maakte Volkswagen al de prijzen van de ID.4 bekend: die beginnen bij 47.340 euro voor de 1ST-uitvoering. De luxere 1ST Max kost net geen 57.000 euro. Begin dit jaar reed onze autoredactie - nog voor de onthulling - al met een exemplaar, dat toen nog deels vermomd was.

Volledig scherm De Volkswagen ID.3 is op dit moment de best verkochte auto van Nederland © VW