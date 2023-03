Volkswagen komt met elektrische auto voor het volk: ID.2 kost nog geen 25.000 euro

VW hoopt met de relatief goedkope ID.2 een oplossing te bieden voor het huidige gebrek aan betaalbare elektrische auto’s. Dat gebrek lijkt er de oorzaak van dat het maar niet lukt om met name de particuliere autokoper te verleiden tot een elektrische auto. ,,Onze merknaam heeft altijd beloofd dat we auto's voor het volk maken. Daarom vinden we het belangrijk dat wij nu ook daadwerkelijk met een betaalbare elektrische auto komen‘’, zegt Imelda Labbé, lid van de raad van bestuur van Volkswagen voor Verkoop en Marketing.

Toch is het niet alleen de prijs, maar zijn het vooral ook de praktische eigenschappen waarmee deze nieuwe VW verrast. Zo biedt hij ondanks zijn compacte buitenmaten de interieurruimte van een VW Golf. De ID.2 is 4,05 meter lang en daarmee zelfs twee centimeter korter dan een VW Polo. Niettemin hebben opgroeiende kinderen genoeg zitplek op de achterbank.

De kofferbak verrast eveneens, met zijn 490 liter inhoud. Dat maakt de auto goed inzetbaar voor een vakantietrip met het hele gezin. Klap je de bankleuning om, dan gaat er zelf 1330 liter aan bagage in. Onder de achterbank schuilt nog een 50 liter groot vak om bijvoorbeeld de laadkabel in op te bergen.

Een andere verrassing is het rijbereik voor een auto van deze prijs. Er hoeft pas na 450 kilometer weer opgeladen te worden. En bij een snellader moet het lukken om in 20 minuten het batterijpakket op te laden van 10 naar 80 procent.

Armoedig wordt de kleine elektrische auto niet. Opties zijn computergestuurde led-koplampen en intelligente cruise-control, die deels autonoom rijden mogelijk maakt. Ook elektrische verstelbare stoelen met massagefunctie, twee laadstations om smartphones draadloos op te laden en een glazen panorama-dak staan op de optielijst. In het interieur domineert een 12,9 inch groot touchscreen met een voor VW nieuwe menustructuur. Het klimaat heeft een apart bedieningspaneel.

De ID.2 krijgt een 226 pk/166 kW sterke elektromotor. Daarmee sprint hij binnen 7,0 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h. De topsnelheid is 160 km/h. De ID.2 krijgt de primeur van een nieuwe designstijl bij VW, die later ook bij andere modellen te zien zal zijn. Verder is dit eerste auto van de ID-modelserie die voorwielaandrijving en dus geen achterwielaandrijving heeft. Wel staat hij op dezelfde technische basis als de andere ID-modellen. De nu gepresenteerde ID.2 is overigens nog een conceptmodel. Maar het productiemodel zal er slechts in detail van afwijken.

Volkswagen pakt door met elektrische auto’s. Het merk wil tot en met 2026 tien nieuwe elektrische automodellen introduceren. Zo zegt het bedrijf inmiddels ook een elektrische auto te ontwikkelen die minder dan 20.000 euro zal gaan kosten. Dit jaar komt de grote, luxueuze limousine ID.7 en in 2026 volgt er een compacte, elektrische SUV.

Goedkoopste elektrische auto van dit moment

Dat VW met een goedkope elektrische auto komt is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het elektrisch rijden. Want de batterijtechnologie voor elektrische auto’s is blijkbaar nog steeds zo duur, dat het fabrikanten veel moeite kost om auto’s voor lage prijzen aan te bieden.

Dat is juist zo wrang omdat de regering in veel landen, ook in Nederland, er tegelijkertijd op aandringt om zo snel mogelijk op elektrisch rijden over te stappen. Het Nederlandse kabinet stemde laatst in met een plan van de Europese Unie om vanaf 2035 de verkoop van nieuwe benzineauto’s te verbieden. De overheden zien zich gedwongen tot dit soort rigoureuze maatregelen, vooral vanwege het klimaatprobleem.

Maar de goedkoopste elektrische auto van dit moment is de Roemeense Dacia Spring, die €20.710 kost. Die is klein en krap en dus geen volwaardige gezinsauto. Ook heeft hij een heel klein rijbereik van slechts 230 kilometer. En tijdens botsproeven bleek hij zijn inzittenden onvoldoende te beschermen.

Met dergelijk eigenschappen is het lastig om particuliere autokopers die nu in een benzineauto rijden te verleiden om over te stappen. Ze peinzen er niet over om veel gebruiksgemak en veiligheid in te leveren. Willen ze wél een vergelijkbare auto, dan zijn ze aangewezen op dure modellen. Vrijwel alle elektrische auto’s kosten nog steeds minimaal 30.000 euro. Ook bij de goedkoopste elektrische VW van dit moment, de ID.3, gaan de prijzen al gauw richting de 40 mille. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Volkswagen hoge verwachtingen heeft van de nu gepresenteerde ID.2.

