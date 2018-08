Volkswagen Polo (2009-2017): tijdloos verkoopsucces

Aankoopadvies Volkswagen Polo, 2009 – 2017 (6R/6C)

• Bij de 1.4 benzinemotor is het zaak om eventjes de bobines te controleren. Deze kunnen nog weleens kapot gaan. De motor heeft een bobine per cilinder, dus de kosten kunnen oplopen.

• De 1.2 TDI was enorm populair dankzij onder andere vrijstelling van wegenbelasting. Daardoor zijn er veel mensen zo’n auto gaan rijden, terwijl ze niet de kilometers maakten. Dit resulteerde vaak in volgelopen roetfilters en een EGR-klep die vervuild raakte.

• De motor van de GTI is bijzonder dankzij een mechanische compressor, turbo én directe injectie. Ze kennen helaas behoorlijk wat problemen met de ontsteking, olieverbruik en het uitvallen van cilinders.

• Controleer of er aan de bijrijders-zijde een ratelend geluid te horen is van de motor. Als dit het geval is, is de kans groot dat de brandstofleiding rammelt en waarschijnlijk vervangen moet worden.

• De 1.2 TDI is veel verkocht, maar is geen prettige motor in de omgang. Het blok maakt veel kabaal en is zeer traag. Daarbij behaalt de auto bij lange na het opgegeven verbruik niet.

• Bij de TSI-motoren is het zaak de kettingspanners van de distributieketting in de gaten te houden. De ketting kan namelijk iets oprekken. Dat kan gebeuren als de ketting een kettingtand overslaat. Dit kan voor ernstige schade aan de motor zorgen.

• Ook een aandachtspuntje bij de TSI-motoren is het inlaattraject. Dit kan hinder ondervinden van afzetting van koolstof, iets wat overigens vaak voorkomt bij benzinemotoren met directe injectie. Dit is eenvoudig te verhelpen door hogere kwaliteit brandstof te gebruiken.

• De multimediasystemen van de Polo (indien aanwezig) zijn prettig om te gebruiken. Het ‘Discover Media’ systeem kan echter vastlopen. Ook de oudere touchscreen-systemen kunnen dienst weigeren. Controleer dus of alles werkt.

• Mocht de auto rare elektrische storingen vertonen, controleer dan even of de zekeringkast in orde is. Deze zit bij de pedalen en grotere mensen kunnen daar nog weleens tegen aan stoten.

• De remmen kunnen krom trekken. Tijdens het remmen kun je dan wat trillingen voelen, met name bij licht remmen.

Aanbod en prijzen

De vijfde generatie Volkswagen Polo is een immens populaire auto in Nederland, in totaal zijn er meer dan 113.000 van verkocht. Dat betekent dat er enorm veel aanbod is op de occasionmarkt. Het overgrote deel daarvan is een vijfdeurs.

De diesel was weliswaar populair, maar er staan veel meer exemplaren op benzine te koop. De diesels zijn bijna allemaal 1.2 TDI’s. De duurdere 1.6 viercilinder is in Nederland bijna niet te vinden. Op die variant was airco trouwens een optie op de basisuitvoering, een minderheid heeft geen airco.

De goedkoopste Polo van deze generatie is er vanaf 4.000 euro. Zonder uitzondering zijn dat sober uitgevoerde 1.2 TDI BlueMotion diesels met meer dan 2 ton op de klok. De duurste Polo’s van deze generatie kosten zo rond de 23.000 euro. Daarvoor heb je een jong uitgeruste GTI met een zeer lage kilometerstand. Over die GTI: de auto begon zijn carrière met een zeer complexe aandrijflijn, een 1.4 viercilinder met cilinderuitschakeling, turbo, compressor en een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Deze auto was minder zuinig en betrouwbaar dan je zou verwachten. Daarom kreeg de Polo GTI in 2015 een 1.8 motor met enkel een turbo en handgeschakelde zesbak. Dit rijdt niet alleen prettiger, maar is tegelijkertijd zuiniger en betrouwbaarder.

Profiel

Waarom zou je voor een Polo kiezen? Het grootste voordeel van de Polo is zijn volwassen karakter. Een Polo voelt in de omgang gewoonweg volwassen aan. De auto is absoluut niet sportief, maar een uitermate comfortabele metgezel. Qua veiligheid is de Polo een van de meest toongevende in zijn klasse. Dit is in principe al jarenlang zo, zodat de Polo een gunstig imago heeft. Een Polo is een type auto waar veel Nederlanders wel interesse in hebben. Niet alleen nieuw, maar ook als tweedehands auto.

Dit betekent dat de Polo qua restwaarde uitstekend scoort. Ja, je betaalt er een beetje meer voor, maar je ziet dat altijd terug op het moment dat je de auto weer moet verkopen. Daar draagt de tijdloze en kloeke styling aan mee. Met een Polo stoot je niemand tegen het hoofd. Nog een groot voordeel is de ergonomie van de auto. Alles zit precies daar waar je het verwacht. De Polo is een compacte auto, maar doet qua karakter weinig onder voor zijn grote VW-stalbroeders als de Golf en Passat. Een recept dat Volkswagen zorgvuldig heeft toegepast met de nieuwe, zesde generatie Polo, die eind 2017 het levenslicht zag.