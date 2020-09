Volkswagen schikt voor miljoenen wegens rol in dictatuur Brazilië

Een onderzoekscommissie die zich verdiept in de misstanden ten tijde van de dictatuur in Brazilië stuitte eerder op bewijs dat bedrijven waaronder Volkswagen het leger in het geheim hielpen om andersdenkenden en vakbondsactivisten in hun personeelsbestanden te identificeren. Veel van de desbetreffende werknemers werden ontslagen, opgepakt of lastiggevallen door de politie, en konden daarna geen werk meer vinden.