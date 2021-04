Volkswagen start milieu-offensief en gaat accu's van elektrische auto's systematisch recyclen

In de voetsporen van de legendari­sche Golf GTI: de nieuwe VW ID.4 GTX

28 april Volkswagen gaat zijn elektrische auto's in extra sportieve versies uitbrengen. Het eerste model, de ID.4 GTX is vandaag onthuld. De auto treedt in de voetsporen van de legendarische Golf GTI, met één groot verschil. De sportieve prestaties gaan nu hand in hand met een schoon geweten.