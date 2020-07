Volledig elektrische SUV-coupé van Nissan heet Ariya en komt 500 kilometer ver

Het is overigens de vraag in hoeverre Nissan met deze auto het Europese continent serieus neemt, want de foto's die tot nu toe zijn vrijgegeven tonen alleen rechts gestuurde versies, zoals die in Japan, Australië en Groot-Brittannië rijden. Eerder werd al bekend dat Nissan en alliantiepartners Renault en Mitsubishi de markten meer gaan verdelen, om kosten te besparen. Niettemin is het de bedoeling dat deze nieuwe elektrische Nissan óók naar Nederland komt.

Opvallend in het exterieurdesign van de nieuwe Ariya is het schild in het front. Dit vervangt de traditionele grille en beschermt de sensoren van het veiligheidssysteem en van de contactsleuteldetectie. Onder het oppervlak van dit schild zit een traditioneel Japans ‘kumiko’ patroon in 3D en het nieuwe merklogo van Nissan is prominent in het midden van dit schild geplaatst. Het is uit 20 led-lampjes opgebouwd.

In het interieur hebben de ontwerpers zich laten inspireren door ‘een strakke café-lounge in een ruimteschip’. Dat klinkt nogal zweverig, maar belangrijker is het feit dat de Ariya een van de ruimste interieurs in zijn klasse biedt. Dat werd onder meer mogelijk door de klimaatregeling onder de motorkap te plaatsen, waar uiteraard de traditionele benzine- of dieselmotor ontbreekt. De ontwerpers hadden deze keer geen last van een transmissietunnel in de vloer of systemen onder het dashboard. Opvallend zijn verder de slanke ‘Zero Gravity’ stoelen: de praktijk zal moeten uitwijzen of ze ook comfortabel zijn.

Volledig scherm Nissan Ariya © Nissan

Minimalisme

Sowieso kenmerkt minimalisme het interieur: er zijn weinig knoppen en schakelaars. Onder het dashboard schuilen een centraal opbergvak en een uitvouwbaar tafelblad. Deze uitschuifbare tafel moet het interieur geschikt maken als mobiele werkruimte. De ontwerpers zijn ook trots op de ‘overvloed aan hoofd- en beenruimte’. Dankzij de vlakke vloer kunnen zij zelfs makkelijk de benen kruisen en ontspannen zitten, luidt hun belofte.

,,Het interieur van de Nissan Ariya is een fijne ‘leefruimte’ voor de bestuurder en inzittenden, waarvan zij kunnen genieten terwijl ze kijken naar het theater van onderweg zijn naar bekende en nieuwe bestemmingen,” zegt Senior Design Director Giovanny Arroba. ,,De materialen in het interieur zijn zorgvuldig geselecteerd om het traditionele gevoel van sommige luxeauto’s te voorkomen en toch een indruk te geven van premium futurisme op gebied van technologie en gebruik.”

Vierwielaandrijving

De vierwielaangedreven versies hebben twee elektromotoren en dragen de naam e-4ORCE. ,,Op vrijwel iedere ondergrond herkent het de bedoelde rijrichting, zonder dat de rijstijl daarvoor aangepast hoeft te worden. Bij bochten op een besneeuwde ondergrond bijvoorbeeld zorgt de technologie ervoor dat de auto altijd de gewenste richting volgt door een zeer nauwkeurige motor- en remaansturing‘’, aldus Nissan.

,,Dankzij de voordelen van de nauwkeurige motoraansturing van e-4ORCE kunnen we voertuigbewegingen beheersen zodra de remmen worden gebruikt. Zo ervaren alle inzittenden – in het bijzonder de passagiers – een stabiele en vloeiende rit,” zegt Ryozo Hiraku, Expert Leader van Nissans aandrijflijn- en EV-ontwikkelingsafdeling.

Batterijen

De basisversie van de Ariya heeft een 63 kWh batterijenpakket met keus uit twee- of vierwielaandrijving. Dezelfde keus wordt geboden bij de Ariya met het 87 kWh batterijenpakket. Goed nieuws voor caravanliefhebbers: deze elektrische Nissan kan een geremde aanhanger tot 1500 kg trekken. De Nissan Ariya 63 kWh-versies worden geleverd met een 7,4 kW-lader voor thuisgebruik, de 87 kWh heeft een 22 kW 3-faselader voor thuisladen. De Ariya is ook geschikt voor snelladen tot 130 kW.

De nieuwe Nissan heeft alle gangbare veiligheidssystemen van dit moment aan boord, inclusief de mogelijkheid om op snelwegen grotendeels autonoom te rijden. De stoel- en stuurpositie en de verschuifbare middenconsole worden automatisch ingesteld op basis van het opgeslagen bestuurdersprofiel in de ‘intelligente contactsleutel’.

Het dashboard bevat een 12,3 inch groot digitaal instrumentarium en een centraal 12,3 inch beeldscherm voor het infotainment. Bovendien heeft deze Nissan de mogelijkheid voor spraakbediening en een van de grootste head-up displays in het segment. Updates van de software komen voortaan via internet de auto binnen: bezoek aan de garage is niet meer nodig.

