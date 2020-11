Voltreffer van Fiat: de elektrische 500e blijkt méér dan een ‘schattige stadsauto’

VIDEO / RIJ-IMPRESSIEFiat heeft goed zijn best gedaan op de compleet nieuwe 500. Deze 500e, die alleen als elektrische auto te koop is, blijkt op alle vlakken een stuk beter dan het huidige model. Dankzij slimme, moderne technologie staat er ineens veel méér dan een leuke stadsauto met een schattig snoetje.

Volledig scherm De nieuwe Fiat 500e © Fiat

Met een aandoenlijk uiterlijk kom je een heel eind als je een stadsauto bent. Dat heeft de huidige Fiat 500 wel bewezen: het vriendelijk ogende model dat al sinds 2007 op de markt is, geeft een duidelijke knipoog aan het oermodel van de 500 uit 1957 en die charmante looks slaan aan. Ondanks z’n hogere leeftijd blijft de nieuwerwetse ‘Cinquecento’ een hit, terwijl het naar de huidige maatstaven niet de beste auto uit het compacte segment is. Met een Kia Picanto, een Volkswagen Up of een Hyundai i10 koop je een ruimere auto met meer comfort voor minder geld, maar voor veel mensen telt maar één ding: ze willen een 500 ‘omdat die zo leuk is’.

Die populariteit is meteen één van de redenen dat de huidige 500 voorlopig nog leverbaar blijft, náást de volledig nieuwe elektrische versie, die dus 500e heet. De ‘oude’ 500 is onlangs iets verbeterd en kun je alleen nog als Hybrid krijgen, voor prijzen die beginnen bij 15.626 euro. Daarmee is het huidige model bovendien een stuk betaalbaarder dan z’n nieuwe elektrische broertje, die minimaal 24.900 euro moet kosten. Voor wie een 500 uit eigen zak moet betalen, blijft die hybride dus nog altijd een stuk bereikbaarder.

Het is bovendien knap hoe tijdloos het ontwerp van de moderne 500 nog is: hij is al 13 jaar op de markt, maar nog altijd vindt vrijwel iedereen deze Fiat een leuke auto om te zien. Het is niet voor niets dat de Italiaanse designers de nieuwe elektrische versie voorzichtig hebben gemoderniseerd: hij is zes centimeter breder én langer dan het huidige model en heeft een duidelijk andere neus (met geinig verzonnen ‘led-wenkbrauwen’), maar ook de nieuwste ‘Nieuwe 500’ is ogenblikkelijk te herkennen als een Fiat 500. Of je nu voor de hybride of de volledig elektrische kiest: de aaibaarheid hebben ze allebei.

Volledig scherm Het dakje van de elektrische Fiat 500C kan over de volle lengte open © Fiat

Niet meer terug

Maar nu komt het probleem: zodra je eenmaal in de nieuwe 500e hebt gereden, wil je eigenlijk niet meer terug naar het bestaande model. De ‘500 anno 2020’ is op vrijwel alle vlakken namelijk een veel betere auto geworden. Dat komt in de eerste plaats door zijn elektrische aandrijflijn, die opnieuw laat zien dat een elektrische versie negen van de tien keer veel prettiger rijdt dan de brandstofvarianten van een automodel. Waar de bestaande 500 met benzinemotor niet heel vlot of soepel aanvoelt, zoef je in de 500e met het grootste gemak en met veel comfort door het verkeer heen.

Een belangrijke kanttekening: je kunt bij de nieuwe 500e kiezen uit twee verschillende elektromotoren. Voor de genoemde krappe 25.000 euro krijg je het instapmodel, de Action, met een vermogen van 95 pk terwijl de duurdere versies (vanaf 28.600 euro) een sterkere e-motor met 118 paardenkrachten tussen hun voorwielen hebben. In beide gevallen presteert de Fiat soepel, stil en vlot, maar de krachtigere variant trekt net iets sneller op – in 9 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur in plaats van 9,5 seconden – terwijl z’n topsnelheid stijgt van 135 naar 150 kilometer per uur.

Volledig scherm Sfeervol, charmant en toch modern: de Fiat 500e vanbinnen © Fiat

Flinke achterstand

De voornaamste reden echter om door te sparen voor de snellere versie is het feit dat die ook een groter accupakket krijgt: de 500e Action komt zo’n 180 kilometer ver op een batterijenpakket van 23,8 kilowattuur, terwijl de ‘Passion’, ‘Icon’ en ‘La Prima’ dankzij een groter pakket van 42 kWh tot 320 kilometer per laadbeurt halen. Dat is volgens de geldende WLTP-meetcyclus, maar Fiat claimt zelfs dat een bereik tot 460 kilometer mogelijk is voor mensen die alleen maar heel rustig in de stad zoeven.

Daarmee zet de 500e grote elektrische concurrenten zoals de Mini Cooper SE, de Renault Twingo Electric en de Honda e in één klap op een flinke achterstand en behoort hij tot de best inzetbare elektrische (stads-) auto’s van het moment. Als je alleen maar rondjes binnenstad tuft zal het kleine accupakket voldoen (vandaar ook dat Fiat die actief gaat aanbieden als deelauto), maar zodra je eens een langere rit wilt maken ben je blij met dat grotere rijbereik.

Volledig scherm De nieuwe Fiat 500e © Fiat

Daarover gesproken: op het gebied van snelladen – een voorziening die je bij uitstek gebruikt tijdens langere reizen – doet 500e ‘gewoon goed mee’ met wat momenteel gebruikelijk is bij relatief betaalbare elektrische auto’s. De Action redt een laadsnelheid van maximaal 50 kilowatt, terwijl de sterkere broertjes een boordlader krijgen die tot 85 kilowatt kan laden. Met zulke hardware kom je in dit segment simpelweg fatsoenlijk mee en zal je in zo’n 40 minuten van 10 tot 80 procent batterijlading kunnen ‘bijtanken’.

Volwassener

Waar je ook merkt dat de nieuwe 500 een stuk volwassener is geworden? Achter het stuur. Niet alleen omdat het stuurwiel voortaan ook in diepte te verstellen is (waardoor ook langere mensen een veel betere zitpositie kunnen vinden), maar ook door de hele opzet van het interieur. Het oogt fraai en is goed in elkaar gezet, heeft her en der vrolijke verwijzingen naar Turijn – de geboortestad van de 500 – en is te voorzien van prettige moderne systemen. Denk daarbij aan een groot aanraakscherm dat snel reageert, heldere menu-indelingen heeft en lekker up-to-date oogt dankzij scherpe graphics.

Die simpele werkwijze past bij de belofte die Fiat-baas Olivier François onlangs al aankondigde in gesprek met onze autoredactie: ,,De bediening van de 500 moet zo simpel zijn als die van een smartphone. Ook iemand die de auto nog niet kent, moet er zó in kunnen wegrijden.” Dat is gelukt: zelfs de grootste digibeet vindt eenvoudig zijn of haar weg in deze Fiat: startknop indrukken, één van de vier toetsen van de automaat bedienen en zoeven maar.

Volledig scherm Simpele toetsen én de skyline van Turijn © Fiat

Wie liever minder zelf doet tijdens het rijden, kan de ‘Fiat Co-driver’ wakker kussen met een druk op de toetsen op het stuurwiel. Daarmee schakel je bijvoorbeeld de rijstrookhulp of de automatische cruise control in, zodat de auto zelfstandig afstand houdt en remt wanneer dat nodig is. Fiat spreekt zelf van ‘autonoom rijden op level 2’ en claimt dat de auto dat beter doet dan de concurrentie, maar de eveneens nieuwe Hyundai i20 (ander soort auto, maar dezelfde prijsklasse) doet het bijvoorbeeld minstens zo goed. Dat neemt niet weg dat de rijhulpsystemen in de 500e goed werken en mooi passen bij moderne indruk die de rest van de auto geeft.

Drie versies

Voorlopig is 500e verkrijgbaar in drie verschillende vormen: ten eerste is hij er als vanouds als hatchback (met twee zijdeuren en een lange achterklep) en als 500C met een groot canvas schuifdak dat over de hele lengte open kan, maar Fiat introduceert ook een nieuwe versie, de 3+1. Die is even lang als de andere carrosserievormen (3.63 meter) maar beschikt over een extra zijdeurtje aan de rechterkant waardoor bijvoorbeeld kinderen eenvoudiger op de achterbank kunnen stappen.

Fiat koos die slimme oplossing omdat de 500e als 3+1 iets praktischer is, zonder dat hij de typische (en geliefde) 500-uitstraling verliest. Voorlopig verschijnen er – naast mogelijk een sportievere Abarth-versie – geen andere koetswerkvarianten van de elektrische 500 en dat is jammer, want z’n technische basis, rijeigenschappen en prijs/kwaliteitsverhouding zijn nu zo goed dat Fiat er met gemak een hele 500-familie op kan baseren, zoals BMW dat met de Mini doet. Een compacte SUV, een kleine stationcar, een versie met vijf volwaardige deuren: als ze allemaal zo leuk én goed zijn als de nieuwe 500e, kan dat Fiat heel wat voorspoed opleveren en daar is het merk wel aan toe.

Volledig scherm De Fiat 500e komt er voorlopig in drie smaken: als 500e, als 500Ce en als 3+1 © Fiat