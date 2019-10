Volvo komt met eigen klimaatplan en wil elk model elektrisch maken

Volvo komt met een eigen klimaatplan en wil zo snel mogelijk klimaatneutraal worden. Vanaf 2025 heeft elke Volvo een elektromotor aan boord. De helft van alle verkochte modellen moet dan uit volledig elektrische auto’s bestaan en de andere helft uit plug-in hybrides. Om te benadrukken dat het menens is, wordt later vandaag de volledig elektrische XC40 onthuld.

Apetrots is Volvo Cars op zijn milieuplan, dat zojuist gepresenteerd is in Los Angeles. De fabrikant spreekt van ‘een van de meest ambitieuze klimaatplannen in de auto-industrie’. ,, Het klimaatplan omvat concrete acties die geheel in lijn liggen met het klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Hierin is het streven vastgelegd om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius in vergelijking tot het pre-industriële tijdperk.’’

Het milieuplan bevat echter ook een hoop marketing-prietpraat, want veel van de genoemde doelstellingen zien we allang bij andere autofabrikanten. Bovendien presenteert het merk niet alleen volledig elektrische auto’s. Het gaat ook om plug-in hybrides: auto’s waarin een verbrandingsmotor en elektromotor zijn gecombineerd en die veel merken sinds jaar en dag in het programma hebben.

Binnen twee jaar komen de meeste merken met nog veel meer nieuwe plug-in hybrides. Niet alleen omdat de kopers daarom vragen, maar vooral ook omdat zij daarmee de gemiddelde CO2-uitstoot van hun modellenprogramma omlaag brengen. Bij veel merken hangen immers torenhoge boetes van de Europese Unie boven het hoofd, als zij niet op tijd aan de Europese eisen voor de CO2-uitstoot voldoen.

Volledig klimaatneutraal

Hoe dan ook, Volvo wil de CO2-voetafdruk per auto met 40 procent te verkleinen, over de periode 2018-2025. Verder wil de auto fabrikant in 2040 een volledig klimaatneutraal bedrijf te zijn. Ook de CO2-uitstoot van de fabrieken, kantoren en de onderdelenvoorziening wordt aangepakt, onder meer door recycling en hergebruik van materialen. Vanaf 2025 wil Volvo ten minste 25 procent gerecycled kunststof in elk nieuw model toepassen.

,,We veranderen onze bedrijfsvoering niet met mooie beloftes, maar met concrete acties”, zegt Håkan Samuelsson, de hoogste baas van Volvo Cars. “We pakken datgene aan waar we controle over hebben, zoals ons productieproces en de uitstoot van onze modellen. Verder betrekken we onze toeleveranciers bij onze doelstellingen.” Om potentiële kopers over de streep te trekken, levert Volvo van nu af aan bij elke plug-in hybride een jaar gratis stroom. Het merk gaat ervanuit dat volgend jaar al een op de vijf verkochte auto’s een plug-in hybride zal zijn.