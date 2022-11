Volvo onthult nieuw topmodel en belooft: voortaan elk jaar een nieuw elektrisch model

Nieuwe elektrische modellen heeft Volvo hard nodig om in 2030 een merk te zijn dat nog uitsluitend volledig elektrische auto’s maakt. En dat is niet de enige doelstelling. Ook moeten er de komende decennia minimaal een miljoen mensenlevens worden gered, dankzij de toepassing van geavanceerde veiligheidstechnologie. Dat is namelijk in de eerste 95 jaar van het bestaan van Volvo ook gelukt, verkondigt de fabrikant vol trots. De Zweedse fabrikant, tegenwoordig eigendom van het Chinese Geely, is inderdaad vaak pionier geweest als het erom gaat auto’s veiliger te maken. Maar bij de presentatie in Zweden blijft het onduidelijk in hoeverre de claim van een miljoen mensenlevens daadwerkelijk klopt

Lees ook Deze nieuwe SUV is ruim, duurzaam en heeft een rijbereik van 610 kilometer

Hoe dan ook, de Volvo EX90 heeft inderdaad een wat de fabrikant noemt ‘onzichtbaar veiligheidsschild’. De boven de voorruit, in het dak ingebouwde lidar (laser-radar) verraadt zijn arsenaal aan veiligheidssystemen. Echt mooi staat het niet; het is alsof er achteraf een accessoire op het dak is geplaatst. De lidar kan 250 meter vooruit kijken, zelfs in het donker en hij kan alle mogelijk objecten, personen of dieren identificeren, waarbij zelfs hun omvang meteen duidelijk is.

Ook dankzij supersnelle computers en met NVIDIA ontwikkelde software, waarbij gebruik is gemaakt van technologie uit de game-industrie, kijkt de auto voortdurend 360 graden om zich heen en grijpt in zodra er gevaar dreigt.

Ook over de inzittenden wordt gewaakt

Voor het eerst worden in een Volvo zelfs de inzittenden in de gaten gehouden. De auto ‘ziet’ wanneer de bestuurder afgeleid, vermoeid of op een andere manier onoplettend is. Het systeem zal je eerst subtiel en daarna indringender waarschuwen. Raakt de bestuurder bewusteloos of valt hij in slaap, dan zal de auto zichzelf veilig tot stilstand brengen en hulpverleners inschakelen.

Ook de passagiers en bijvoorbeeld een huisdier in de auto worden bewaakt. Mocht de bestuurder op een hete dag vergeten dat er nog iemand in de auto zit, dan zal de auto zelf de klimaatregeling inschakelen om verstikking te voorkomen.

De nieuwe Volvo zet ook een stap vooruit richting de volledig zelfrijdende auto. De rij-assistent, genaamd Pilot Assist, ondersteunt de bestuurder, ook bij het wisselen van rijstrook op de snelweg. Topman Jim Rowan liet vandaag bij de presentatie doorschemeren dat deze auto eigenlijk al alle hardware heeft die nodig is om volledig autonoom te rijden. Maar op de vraag of ook de software dat al aan kan, en wanneer hij denkt dat daar überhaupt wettelijke toestemming voor komt, hult hij zich nog in stilzwijgen.

Volledig scherm Volvo EX90 © Volvo

Samenwerking met Google

Het infotainment van de nieuwe Volvo, vooral bediend via het centrale 14,5-inch grote touchscreen, is samen met Google ontwikkeld. De Google Assistant, Google Maps en Google Play: ze zijn allemaal direct in deze auto te gebruiken. De smartphone kan draadloos worden gekoppeld voor Apple CarPlay of Android Auto en standaard is een 5G-internetverbinding. Verder gebruik Volvo voor het eerst Dolby Atmos in het audiosysteem, ondersteund door maximaal 25 luidsprekers van Bowers & Wilkins. Ook in de hoofdsteunen zijn speakers ingebouwd.

Het interieur van de nieuwe Volvo getuigt van typisch Scandinavisch design: stijlvol en strak, met zo weinig mogelijk knoppen. Net zoals andere auto’s in de topklasse is bij deze Volvo de smartphone te gebruiken als autosleutel. Als je de auto nadert, ontgrendelt hij automatisch en wordt jouw persoonlijke profiel geladen voor instellingen als de zitpositie van de bestuurder.

Mercedes EQS SUV is concurrent

Een concurrent van de Volvo is de onlangs gepresenteerde, eveneens elektrische en zevenzits Mercedes EQS SUV. Die pronkt met zijn hyperscreen: een beeldscherm over de volle breedte van het dashboard én een grotere reikwijdte. Een andere concurrent komt uit eigen huis: de Polestar 3. Ook dit merk is een dochter van Geely. De Polestar heeft dezelfde technische basis als de nieuwe Volvo en is zo’n 10.000 euro goedkoper. Maar hij komt - volgend jaar - uitsluitend als vijfzitter op de markt.

Volvo wil de EX90 niet direct de opvolger van de huidige XC90 noemen, maar dat is hij natuurlijk wel. Die XC90 was jarenlang in Nederland de bestverkochte auto in zijn klasse, ook geholpen door fiscaal voordeel voor plug-inhybrides. Omdat de nieuwe EX90 uitsluitend elektrisch niet als plug-inhybride beschikbaar komt, zal Volvo de XC90 hem nog enige tijd blijven verkopen. Deze T8 Plug-in Hybrid is op dit moment de enige nog leverbare variant van de XC90.

De EX90 is geen lichtgewicht

Vergeleken met de huidige XC90 valt onder meer op dat bij de EX90 de neus en het dak lager gepositioneerd zijn, om de luchtweerstand te minimaliseren. Om dezelfde reden ontbreekt een grille; die is in een elektrische auto ook niet nodig en een glad front is beter voor de luchtgeleiding. Maar het lijkt niet echt gewicht om flink gewicht te besparen; iets wat ook zou meehelpen om de reikwijdte te vergroten. De EX90 weegt ruim 2800 kg.

De 111 kW-batterij is geschikt is voor snelladen met 250 kW. Bij de snelste laadstations kun je het batterijpakket in een half uur opladen van 10 naar 80 procent. Ook volstaat in dat geval een laadtijd van 10 minuten om weer 180 kilometer verder te rijden. Dit is ook de eerste Volvo die bi-directioneel kan laden. Je kunt er dus elektrische apparaten op aansluiten, stroom terugleveren aan het netwerk of bijvoorbeeld je woning van elektriciteit voorzien.

Altijd vierwielaandrijving en zeven zitplaatsen

De nieuwe EX90 kan vanaf vandaag in Nederland worden besteld, maar kopers zullen minimaal een jaar moeten wachten voordat zij hun auto afgeleverd krijgen. Er is keuze uit twee aandrijflijnen, waarbij het vooral gaat om verschil in motorkracht. Ze hebben allebei twee elektromotoren, vierwielaandrijving, zeven zitplaatsen en een elektrisch neerklapbare derde zitrij. Goed nieuws voor caravanliefhebbers: elke EX90 kan een geremde aanhanger van 2.200 kg trekken.

De prijzen beginnen bij €102.495 voor de EX90 Twin AWD Ultra met 300 kW (408 pk) vermogen en een actieradius van 585 kilometer. De EX90 Twin Performance AWD Ultra met 380 kW (517 pk) vermogen en een actieradius van 580 kilometer kost minimaal €107.495. De nieuwe Volvo wordt voorlopig alleen in de VS geproduceerd. Later zal hij ook in een Chinese fabriek in productie gaan.

Volledig scherm Volvo EX90 Rear © Volvo

Volledig scherm Volvo EX90 © Volvo

Volledig scherm Volvo EX90 © Volvo

Volledig scherm Volvo EX90 © Volvo

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.