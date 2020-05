Voor deze gepantserde Russische mega-SUV is een autorijbewijs niet genoeg

De auto is gebouwd door Rida Holding uit Nizhny Novgorod in Rusland. Dat bedrijf is gespecialiseerd in de bepantsering van limousines en terreinwagens en produceert naast kogelvrij glas ook deze Buran 4x4.

Volledig scherm Zijaanzicht © Ridacars

Het ontwerp is gebaseerd op een Russische militaire vrachtwagen, waarvan Rida echter alleen het chassis en de aandrijving overneemt. De gehele carrosserie is door het bedrijf zelf ontworpen, schrijft Auto, Motor und Sport. Het model is onder meer leverbaar als pick-up en met cabines van verschillende lengtes, maar ook als teamauto met tien zitplaatsen.

Volledig scherm Het interieur is zeer basic © Ridacars

De Rida Buran 4x4 wordt aangedreven door een 4,4 liter-viercilindermotor van de firma Jaroslawski Motorny Sawod. De Euro 5-diesel is slechts 200 pk sterk en heeft een maximaal koppel van 670 Newtonmeter. Daarmee is de auto niet snel, maar de vraag is voor wie je moet je vluchten als je in deze auto zit. Twee dieseltanks van 95 liter vergroten de actieradius tot minimaal 900 kilometer.

Volledig scherm Vooraanzicht © Ridacars