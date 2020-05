Voordelig alternatief voor de VW Golf: op pad met de nieuwe Seat Leon

video en rij-impressieWaarom zou je nog voor een Volkswagen Golf kiezen, nu Seat de ruim 1500 euro goedkopere, nieuwe Leon introduceert? Dat is min of meer dezelfde auto, maar spannender vormgegeven.

De agenda met productlanceringen van de merken van de Volkswagen Groep is dit jaar bomvol. Belangrijk nieuws wordt de Volkswagen ID.3, waarvan de eerste exemplaren aan het eind van de zomer in Nederland moeten arriveren, maar 2020 is óók het jaar van nieuwe generaties van de VW Golf, Audi A3, Skoda Octavia en de Seat Leon.

Lees ook De moderne auto heeft minimaal tien antennes, maar je ziet ze niet of nauwelijks Lees meer

Volkswagen, de grootste autofabrikant ter wereld, lanceert deze middenklasse modellen min of meer gelijktijdig, omdat ze vrijwel dezelfde technische basis hebben. Ze staan op hetzelfde platform, hebben dezelfde motoren, en zijn gelijktijdig ontwikkeld, zoals dat eveneens met hun voorgangers is gegaan.

Qua prijs, uitrusting en afwerking zijn er echter wel degelijk verschillen. De Audi A3 Sportback is een buitenbeentje, met zijn ‘premium’ marktpositionering en een daarbij behorende prijs van ruim 35 mille. Skoda wacht nog even met de uitlevering van de Octavia in basisversie, maar reken erop dat die ‘instap-Octavia’ onder de prijs van de achtste generatie Golf gaat zitten, dus minder dan €25.995. Dat is al een enorm prijsverschil met de Audi A3, maar de Seat Leon is nóg goedkoper. Seat vraagt voor de voordeligste Leon €24.495 en daarmee is opnieuw de hiërarchie in de Volkswagen Groep bepaald.

Dat de Leon minder kost dan de Golf betekent niet vanzelfsprekend dat hij een mindere auto is. Feitelijk is het verschil tussen een basis-Golf en basis-Leon zelfs verrassend klein. Beide modellen beschikken over een slechts 90 pk leverende driecilinder benzinemotor, zijn voorzien van de belangrijkste veiligheidssystemen, hebben een vijfdeurs carrosserie en beschikken over een eenvoudig multimediasysteem. Het gaat hier overduidelijk om basisversies.

Dik

Tijdens deze eerste kennismaking maakt de nieuwe Leon een nette indruk, niet in de laatste plaats omdat de testauto een dik uitgeruste FR Launch Edition betreft, met een fijne, doch bepaald niet voordelige 1.5 eTSI benzinemotor. Oftewel, een viercilinder met 150 pk, die af en toe van wat ballast wordt ontdaan door het 48 Volt mildhybrid systeem.

In het kort komt het erop neer dat in bepaalde situaties energie wordt opgeslagen in een relatief kleine accu, zodat de dynamo soms niet hoeft mee te draaien op de motor. Dat die dynamo zich af en toe loskoppelt bespaart energie, de motor draait dan tenslotte lichter rond. In de auto-industrie wordt dat ‘zeilen’ genoemd, oftewel uitrollen zonder belemmeringen.

Volledig scherm Seat Leon © Eric van Vuren

Seat wil op termijn ook een volwaardige plug-in hybride van de Leon op de markt brengen. Mogelijk zelfs in twee varianten zijn. Bevestigd is al de 204 pk sterke Leon eHybrid, waarin een 1.4 TSI benzinemotor én een elektromotor voor de aandrijving zorgen. Middels een stekker kan de 13 kWh lithium-ion accu worden geladen, en daarmee komt de Leon op elektriciteit zo’n 60 kilometer ver, zolang de berijder een rustig tempo aanhoudt. De kans bestaat dat onder het Cupra-label, de sportieve tak van Seat, ook nog een snellere Leon met hybride aandrijflijn volgt. Die auto zou sportiviteit met een zuinige motortechniek moeten combineren. En mocht er nog een verdwaalde automobilist geïnteresseerd zijn in een Leon TDI, dus een versie met dieselmotor, dan bedient Seat ook die van harte. Voor zolang het duurt natuurlijk, want diesel is in heel Europa uit de gratie.

Stationwagon

De Nederlandse autokoper zal waarschijnlijk vooral warmlopen voor de Sportstourer (ST): de Leon als stationwagon. Da’s echt een knaap van een auto. Met zijn 4,64 meter is deze ST zelfs bijna dertig centimeter langer dan de vijfdeurs Leon, waarvan de lengte deze keer toch al met negen centimeter groeide tot 4,36 meter. Omdat de inhoud van de bagageruimte ongeveer gelijk bleef, is de toegenomen lengte ten goede gekomen aan de zitruimte en aan de neus van de auto: de nieuwe Leon heeft de grootste motorkap van alle vier de generaties, waardoor hij er extra sportief uitziet.

Een rit in de Leon was altijd al een allesbehalve claustrofobische ervaring, maar in de nieuweling zit je ronduit ruim. Ook de hoofdruimte verrast, ondanks dat de auto iets lager is dan voorheen. De veiligheid is goed geregeld: elke Leon heeft standaard rijstrookbewaking, een wegrij-assistent voor hellingen en vermoeidheidsherkenning. Ooit hadden alleen kostbare auto’s van premium merken als Mercedes en Jaguar sfeerverlichting, maar tegenwoordig vind je dergelijke, kleurrijke interieurverlichting ook in een Seat. En hoe!

Het sfeerlicht in de Leon is tevens een veiligheidsvoorziening. Als er een auto in de dode hoek rijdt, die dus even niet zichtbaar is in de linkerbuitenspiegel, dan licht de verlichting in de deur op. En als je langs de kant van de weg stopt en het portier opent, terwijl er een andere auto of fiets aan die zijde nadert, dan waarschuwt de verlichting je ook daar voor. Mooi systeem, dat goed aansluit op het toch al uitgebreide verlichtingspakket dat bestaat uit standaard led-koplampen en led-mistlampen met bochtverlichting. Op de testauto, de FR Launch Edition, ervaar je zelfs een ‘welkomstceremonie’ met licht in de vorm van het woord ‘Hola’ (Spaans voor hallo), dat in het donker op de grond wordt geprojecteerd zodra je de portieren ontgrendelt.

Comfortabeler

Hoewel Seat bij de grote merken van de Volkswagen-groep nog steeds het predicaat sportief heeft, blijkt er deze keer gelukkig behoorlijk wat hardheid uit het onderstel verdwenen. Lang niet iedereen zit te wachten op zo’n zogenaamd sportief onderstel. Ook het geluidsniveau in het interieur ging erop vooruit, dat samen met de fijne stoelen, een voorbeeldige afwerking, veel binnenruimte, goede multimedia en een prima rijkarakter van de nieuwe Seat Leon meer dan ooit een sterke speler in de compacte middenklasse maakt. Wie niet gevoelig is voor het imago van een merk, vindt in deze Seat een verleidelijk alternatief voor de VW Golf.

Volledig scherm Seat Leon © Seat

Volledig scherm Seat Leon © Seat

Volledig scherm Seat Leon © Seat

Volledig scherm Seat Leon © Seat

Volledig scherm Seat Leon © Seat

Volledig scherm Seat Leon © Seat