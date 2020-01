Voormalige Formule 1 auto als tweedehandsje te koop

Sjoemeldie­sels Jeep en Suzuki moeten verplicht terug naar de garage

12:17 Sommige dieselmodellen van de Suzuki Vitara en de Jeep Grand Cherokee moeten verplicht terug naar de garage omdat sjoemelsoftware is gebruikt om te verbloemen hoe vervuilend ze zijn. Dat meldt minister van Milieu, Stientje van Veldhoven, in een brief aan de Tweede Kamer.