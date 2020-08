Vrouw ramt hert in Duitsland en rijdt naar huis met dier in grille

Man die husky in BMW liet zitten zegt met dood bedreigd te zijn: ‘Jace is mijn beste vriend’

17 augustus George Mardo uit Groningen is blij dat mensen zich vrijdag bekommerden om zijn husky in zijn ‘snikhete’ sportwagen. Hij kan er alleen niet bij dat hij alom wordt weggezet als een slechterik, vertelt hij aan het Dagblad van het Noorden. ,,Mijn hond is mijn beste vriend.’’