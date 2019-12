Vuurspuwende vrachtwagen met 4.000 pk geveild voor 13 miljoen dollar

De reusachtige vrachtwagen is in de truckwereld beter bekend als ‘Thor’. Omdat de auto zo uniek is, durfde het veilinghuis geen schatting te geven over de waarde van het voertuig. Wel werd bekendgemaakt dat het zeven miljoen dollar had gekost om de giga-truck te bouwen. Dat betekent een mooie winst voor Mike Harrah, de bouwer van Thor.

Bijna alle onderdelen zijn verchroomd of gemaakt van gepolijst aluminium. Dat geldt ook voor de aandrijflijn, naven, remmen en een aantal framecomponenten. Opvallend is dat de auto weliswaar in Riyad werd geveild, maar daar niet fysiek aanwezig was. Het gevaarte bleef achter in Arizona in de VS.