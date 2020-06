‘Waar is benzine zonder ethanol te verkrijgen?’

VRAAG & ANTWOORD ‘Hoe hard mag een vrachtauto nu rijden?’

27 juni ,,Ik heb al 51 jaar rijbewijs B-E. Toen ik het haalde was de maximale snelheid van vrachtwagens 80 km/u. Geldt die maximumsnelheid nog steeds of is die intussen aangepast?”, vraagt lezer P. Lips.