Waarom autofabrikanten vogelpoep maken

Autodieven teisteren de grens­streek bij Arnhem: ‘Die Fiat 500 was mijn droomauto, ik ben heel boos’

7 mei Autodieven teisteren de grensstreek bij Arnhem. In de regio rond Zevenaar, Duiven en Westervoort, ook wel bekend als De Liemers, zijn in vijf maanden tijd 32 auto's gestolen. Een jaar eerder waren dat er in dezelfde periode tien. Vooral de VW Polo en Fiat 500 moeten het ontgelden. Maandag was de auto van Patricia van Megen foetsie.