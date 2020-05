Waarom BMW niet aan ‘zinloze innovaties’ doet: ‘Liever een caravan achter onze hybrides dan een groter accupakket’

INTERVIEWOp het eerste oog lijken de recente vernieuwingen aan de BMW 5-Serie niet schokkend: een nieuwe neus, andere bumpers, verbeterde navigatie en klaar is Klaus. Maar is dat wel zo? De productexpert van het Duitse merk legt uit: ,,We kunnen niet klakkeloos een elektrische versie introduceren. Voor onze klanten, zeker die in Nederland, is het veel belangrijker dat de plug-in hybride 530e nu wél een flinke caravan kan trekken.”

Hoewel de toekomst van BMW voor een groot deel bestaat uit volledig elektrische auto’s zoals de aanstaande i4 en iX3, overleeft de Duitse autobouwer momenteel vooral door de verkoop van ‘gewone’ modellen. Auto’s zoals de 3-Serie en de 5-Serie, waarvan het merk uit München jaarlijks vele duizenden exemplaren over de hele wereld verkoopt. Van de huidige ‘Fünfer’, die in 2017 op de markt verscheen, wist BMW er al meer dan 600.000 aan de man te brengen.

Het grote, luxe zakenmodel is dus ontzettend belangrijk voor het merk BMW. De opfrisbeurt van afgelopen week, in de autowereld spreekt men dan van een ‘facelift’, moet ervoor zorgen dat de 5-Serie populair blijft tot er over ongeveer drie jaar een compleet nieuwe generatie klaar staat. Zo’n update roept vaak wel vragen op: waarom veranderen de meeste autofabrikanten hooguit wat kleine details aan een model? Hoe gaat zo’n proces er aan toe en welke keuzes maakt een merk? In het geval van de BMW 5-Serie (en de eveneens opgefriste 6-Serie Gran Turismo) weet Dr. Peter Henrich, Senior Vice President Product Management bij BMW, daar alles van.

Volledig scherm De vernieuwde BMW 5-Serie en 6-Serie Gran Turismo © BMW

Waarom is er op het oog zo weinig veranderd aan de vernieuwde 5-Serie?

,,Het lijkt wellicht alsof we alleen aan de oppervlakte wat werk hebben verricht, maar schijn bedriegt. Het klopt dat we het uiterlijk van de 5-Serie niet significant hoefden te veranderen, omdat onze klanten daar al zeer tevreden over waren. Als de basis goed is, hoef je alleen wat details aan te passen om de auto een frisser voorkomen te geven. De opnieuw ontworpen grille past beter bij andere nieuwe BMW-modellen, de indeling van de lichtunits is aangepast omdat we nieuwe verlichtingstechnieken introduceren zoals BMW Laserlight en er is voortaan keuze uit speciale aerodynamische wielen die minder luchtwervelingen veroorzaken.”

Onderhuids is er dus veel meer gebeurd?

,,Zeker, met name op het gebied van de motoren. Vrijwel elke motorversie heeft nu hulp van een elektromotor en een sterker 48-Voltsysteem, terwijl ook het aanbod aan plug-in hybride versies is uitgebreid. De 530e bestond al als sedan maar kun je nu ook als Touring (ofwel de stationcar, red.) bestellen, terwijl we tegelijkertijd de sterkere 545e met zescilinder motor introduceren.”

Toch lijken dat relatief kleine innovaties, druppels op een gloeiende plaat. Waarom introduceren jullie geen vol-elektrische 5-Serie?

,,Ten eerste moeten we bij elke beslissing kijken of de investeringen opwegen tegen het potentiele succes van zo’n model. Hoewel er ongetwijfeld een markt is voor een elektrische 5-Serie, kunnen we de bestaande auto niet klakkeloos volgooien met batterijen en die op de markt zetten. De ontwikkeling van zo’n model is veel ingewikkelder dan je wellicht denkt, dus voor nu zijn de deels elektrische stekkerhybrides een betere keuze. Ten tweede staan er wel batterij-BMW’s klaar, de i4 en de iX3 volgen zeer binnenkort, gevolgd door de zeer vernieuwende i-Next.”

Volledig scherm De BMW 5-Serie Touring © BMW

De 530e is er nu ook als Touring. Was die stationwagon een wens vanuit Nederlandse klanten?

,,Grappig dat je dat zegt, want Nederland is absoluut een Touring-land. Net als de Scandinavische landen, en het klopt inderdaad dat we veel vragen kregen over een Touring met plug-in hybridetechniek, dus een versie die je kunt opladen aan een laadpaal en gedeeltelijk elektrisch kunt rijden. De verkoop van onze PHEV’s (Plugin Hybrid Electric Vehicles) stijgt sterk en ik ben heel blij dat we die kunnen aanbieden.”

Het viel ons op dat de 530e ineens een geremde aanhanger van 1.700 kilo mag trekken. Voorheen kon dat niet. Wat is daar de reden achter?

,,Dat was een duidelijke wens van onze klanten, zeker ook vanuit Nederland. Zij willen graag emissievrij kunnen rijden (en dat kan met de plug-in modellen tot maximaal 62 kilometer) maar ook bijvoorbeeld een caravan of een boottrailer kunnen trekken. We hebben daarvoor de aandrijflijn aangepast zodat onder meer de elektromotor dat trekgewicht aan kan.”

Waarom is de 545e eigenlijk niet als stationcar leverbaar?

,,Dat heeft te maken met de kansen van zo’n auto in de markt. De sterkere motor heeft een iets hogere uitstoot en dat willen kopers in bijvoorbeeld Nederland niet, terwijl de Amerikaanse markt daar meer voor open staat. Daar rijdt men bovendien liever in een sedan, dus is het verkoopvolume van die versie voor ons interessanter. Bij elke auto en elke versie moeten we die afweging uitbalanceren: kunnen we de complexiteit van de auto onder controle houden, ook qua kosten, en er genoeg stuks van verkopen om de ontwikkeling terug te verdienen. Als de markt er om vraagt zullen we een 545e Touring zeker overwegen, voorlopig zien we te weinig kansen.”

Volledig scherm De vernieuwde BMW 6-Serie Gran Turismo © BMW

Geldt dat ook voor de vernieuwde 6-Serie Gran Turismo, waarvan u gek genoeg geen plug-in hybride heeft ontwikkeld?

,,Ja, ook daar keken we naar wat de klant wil. We zien dat kopers van een 6-Serie Gran Turismo vaker privé-eigenaren zijn die beduidend minder kilometers rijden dan mensen die een 5-Serie kiezen. Die laatste groep rijdt vaak dagelijks korte stukjes van en naar het werk, en dan is de elektrische reikwijdte van een plug-in hybride interessant. Een 6 GT-koper wil niet extra betalen voor de technologie, dus loont het niet om die te ontwikkelen. We moeten constant dat soort economische keuzes maken.”

Er zijn concurrenten met plug-in hybrides die elektrisch flink verder komen. Waarom haalt de 530e bijvoorbeeld geen 100 e-kilometers per lading?

,,Ten eerste: er is niet genoeg ruimte in de huidige 5-Serie voor meer batterijen. Dus dit is het best haalbare voor nu. In de grotere X5 passen meer accu’s dus haalt die zo’n 80 elektrische kilometers. Ten tweede: meer is niet altijd beter, want een groter accupakket is duurder en zwaarder waardoor dat nadelige gevolgen heeft voor de gebruiker. Zodra de accutechniek compacter en betaalbaarder wordt, zal je zien dat daar andere keuzes gemaakt gaan worden. Met het huidige elektrische bereik rijden de meeste eigenaren van een 5-Serie het grootste deel van hun kilometers elektrisch.”

U bent heel trots op de e-Zones, waarbij een plug-in hybride BMW herkent dat hij in een kwetsbaar gebied rijdt en zelf de elektrische modus activeert. Hoe werkt dat?

,,Daar ben ik inderdaad enorm trots op. Dit is nu typisch zo’n innovatie, door BMW zelf ontwikkeld, die je niet meteen ziet maar waar een auto echt beter van wordt. Het werkt aan de hand van GPS-data: zodra de auto bijvoorbeeld een lage emissiezone in rijdt, schakelt hij over op elektrische aandrijving zo lang daar genoeg energie voor in de accu’s zit. Wereldwijd loopt daarvoor nu een pilot in veertig grote steden, in Nederland werken we samen met de gemeente Rotterdam. De resultaten zijn verbluffend: uit onze gegevens blijkt dat deze techniek zorgt voor een sterke boost in e-kilometers. De lokale uitstoot daalt op de plekken waar dat het meest nodig is. Wij hebben het beste systeem als eerste ontwikkeld, maar ik daag andere autofabrikanten van harte uit om het te kopiëren.”

Volledig scherm e-Zones: aan de hand van GPS-data herkent de BMW zelf of hij beter elektrisch kan gaan rijden © BMW

Wat zegt u tegen mensen die vinden dat innovatie bij grote merken als BMW te langzaam gaat?

,,Dat zij vaak niet zien op welke punten wij allemaal innoveren. Veel verbeteringen zijn op het oog klein, maar hebben grote gevolgen voor de impact die een BMW maakt op de wereld om ons heen. Geduld is daarbij belangrijk: wij willen graag de duurzaamste autofabrikant van de wereld worden, maar dat moet wel op een realistisch tempo. Als wij zo’n proces rücksichtslos aanpakken nemen we te veel risico en dat overleeft zelfs een gezond bedrijf als BMW simpelweg niet. We moeten elke stap dus behoedzaam aanpakken, maar dat doen we zeer weloverwogen en met succes. En wees gerust, er staat met de komende i4, iX3 en i-Next een hele generatie volledig elektrische auto’s klaar.”