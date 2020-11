Waarom de benzineprijs gelijk blijft terwijl de olieprijs daalt

In september kostte een vat Brent-olie, de meest verhandelde soort ter wereld, nog 46 dollar. Dat is teruggelopen naar 38 dollar. De dalende olieprijs heeft twee belangrijke oorzaken. Ten eerste stijgt het aanbod. ,,Libië is weer olie aan het exporteren. Dat land was een hele tijd weg als producent'', zegt Hans van Cleef, senior energie-econoom bij ABN Amro. Verder blijken de olieproducerende landen die zijn verenigd in de Opec en Rusland zich niet zo goed aan de afgesproken productiebeperkingen te houden.