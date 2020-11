Waarom dit merk nieuwe auto’s van 30 meter hoogte te pletter laat storten

Volvo liet onlangs voor eerst meerdere splinternieuwe modellen uit een kraan vallen, vanaf een hoogte van 30 meter. De reden is dat Volvo hulpverleners zo betere inzichten wil bieden in hoe ze inzittenden in kritieke toestand zo snel mogelijk uit het wrak kunnen halen.

Door deze spectaculaire aanpak is het Volvo Safety Centre in staat schade te simuleren die alleen bij de extreemste crashes voorkomt, zoals auto-ongelukken waarbij een auto met zeer hoge snelheid tegen een vrachtauto rijdt of vol in de flank wordt geraakt.

In bovenstaande situaties bevinden de inzittenden van de auto zich waarschijnlijk in kritieke toestand. De prioriteit van reddingsdiensten is om deze mensen snel uit de auto te halen zodat ze zo spoedig mogelijk naar het ziekenhuis kunnen worden vervoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van hydraulische reddingsmiddelen.

Hardste staal

Het doel van reddingswerkers is om inzittenden binnen een uur na het ongeval uit de auto te halen en naar het ziekenhuis te brengen. Dit noemen ze het ‘gouden uur’. Normaliter maken reddingswerkers tijdens hun trainingen gebruik van sloopauto’s van de schroot. Deze auto’s zijn echter vaak 20 jaar of ouder. Ze verschillen wat betreft staalsterkte, veiligheidskooi en algehele bestendigheid enorm van moderne auto’s.

Omdat Volvo-modellen zijn gemaakt van het hardste staal dat in moderne auto’s te vinden is, kunnen reddingswerkers hun technieken om iemand uit zijn auto te bevrijden verder perfectioneren. In totaal liet Volvo tien verschillende Volvo-modellen meerdere malen van de kraan vallen. Voordat ze naar beneden stortten, berekenden veiligheidsexperts van Volvo hoeveel kracht er nodig was om het beoogde schadeniveau te realiseren.

