‘Waarom geen wegenbelasting voor oldtimers?’

VRAAG & ANTWOORD,,Voor auto’s ouder dan 40 jaar hoeft geen wegenbelasting meer te worden betaald. Is weleens het idee geopperd om in plaats daarvan automobilisten die al ruim 40 jaar wegenbelasting betalen, vrij te stellen? Nu rijden nieuwbakken rijbewijsbezitters in oldtimertjes rond omdat die lekker belastingvrij zijn. Terwijl die auto’s vaak vele malen vervuilender zijn dan moderne auto’s. Of ziet de Belastingdienst misschien geen heil in dit idee omdat er dan minder geld in de schatkist komt?”, vraagt lezer Hans Meijers zich af.