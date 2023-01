Waarom hardleerse automobilisten zonder rijbewijs keer op keer wéér de weg op kunnen gaan

CES Las Vegas Waarom BMW de weg ziet als een computerga­me (en gelooft in ‘magische’ autolak)

BMW toont een wel heel bijzonder studiemodel op de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. De i Vision Dee conceptcar laat volgens het automerk zien hoe de virtuele realiteit een steeds grotere rol krijgt in het dagelijks leven - en dus ook in het verkeer. Het studiemodel heeft niet alleen een ‘lak’ van e-inkt die 32 verschillende carrosseriekleuren mogelijk maakt, maar blikt ook vooruit op een geavanceerd besturingssysteem dat vanaf 2025 in BMW’s verschijnt. Daarbij verandert een projector de weg vóór de auto in een soort computergame.

