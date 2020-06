‘Waarom hoeven ruitenwissers niet de hele ruit te wissen?’

Opvallend: Porsche Cayenne GTS krijgt meer cilinders in plaats van minder

12 juni De afgelopen tien jaar was downsizing zo‘n beetje hét modewoord in de auto-industrie. Fabrikanten wilden van alles minder: cc's, gewicht, vermogen, topsnelheid én cilinders. Porsche gaat nu dwars tegen de trend in met de nieuwe Cayenne GTS. Die krijgt weer acht cilinders in plaats van zes.