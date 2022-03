‘Waarom is dimlicht overdag niet verplicht in de auto?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Sterker nog, zo is het ooit begonnen. Lang voordat in de Europese Unie het dagrijlicht verplicht werd gesteld, hadden Scandinavische merken als Volvo en Saab al het initiatief genomen om bij de start altijd automatisch het dimlicht in te schakelen. Later is dit vervangen door de extra, kleinere koplampen die nu bekendstaan als dagrijlicht. Ik vrees dat autofabrikanten niet zijn te porren voor uw idee, omdat dimlicht meer energie kost dan dagrijlicht. En juist in deze tijd willen we dat auto’s zo zuinig mogelijk omgaan met energie. Dat is bevorderlijk voor zowel het milieu (bij brandstofauto’s) als de kosten. En bij elektrische auto’s voor een zo groot mogelijk rijbereik.’