Waarom is DS niet bij Citroën-dealer aan te schaffen?

Video Zo ben je de fiscus te slim af met je elektri­sche auto

16 mei Veel kopers van een elektrische auto worden verleid door de belastingvoordelen. Maar hoe zit dat precies? Het verschilt nogal of je particuliere of zakelijke rijder bent, want dan komt de bijtelling om de hoek kijken. De bijtellingsregels in 2019 zijn anders dan in 2017 en 2018. In deze video alles over de fiscale aspecten.