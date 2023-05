Waarom is Superplus 98-benzine ineens veel duurder dan Euro 95?

Nieuw viaduct in aanbouw moet alweer gesloopt worden: ‘We onderzoe­ken hoe dit kon gebeuren’

De aannemer moet een viaduct dat nog in aanbouw is bij de A16 alweer afbreken. Er is een constructiefout ontdekt en dat is een nieuwe tegenvaller voor Rijkswaterstaat, want een andere brug vlakbij het project moet ook al worden vernieuwd vanwege een oude bouwfout.