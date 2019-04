Waarom je brandstoftank altijd voor een kwart gevuld moet zijn

Iedereen kent mensen in hun omgeving die het doen, of misschien doe je het zelf ook wel: zo lang mogelijk doorrijden met een tank benzine of diesel. En het kan, want de moderne auto geeft exact aan hoeveel kilometer je nog kunt rijden en zelfs de auto aangeeft dat je nog nul kilometer kunt rijden, houdt ‘ie het in de regel nog tientallen kilometers vol.

Handig is het echter niet, want wanneer je stilvalt met een oudere dieselmotor, is het vaak geen kwestie van even met een jerrycan een paar liter erbij gooien en rijden maar. In een aantal gevallen moet een dieselmotor eerst ontlucht worden voordat je er verder mee kunt rijden en daar moet een expert aan te pas komen. Moderne dieselmotoren ontluchten wel zelf, dus in dat geval zou de motor na enig doorstarten vanzelf weer tot leven moeten komen.