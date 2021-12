Waarom je in dit land een boete kan krijgen als je autorijdt met een dikke winterjas aan

In de Spaanse wet staat dat je ‘kleding moet dragen die bewegingsvrijheid geeft en er dus voor zorgt dat uw veiligheid gewaarborgd blijft'. Agenten hebben aangegeven te bekeuren wanneer dit in hun ogen niet het geval is.



Spanje staat in de waarschuwingen tegen de dikke winterjas niet alleen. De ANWB, de Duitse Adac en Veilig Verkeer Nederland roepen al langer bestuurders en passagiers op hun dikke winterjas of donsjack uit te trekken in de auto.