Waarom je in dit land geen mondkapje aan je binnenspiegel moet hangen

Nu mondkapjes steeds meer gemeengoed worden, hangen sommige automobilisten ze aan de binnenspiegel van hun auto zodat ze ze niet vergeten bij het uitstappen. In Nederland lijkt het te mogen, maar in Luxemburg krijg je direct een bekeuring.

In het groothertogdom is een vrij zicht door de voorruit een van de prioriteiten van de politie. Een navigatiesysteem op de voorruit of een luchtverfrisser aan de binnenspiegel komt je in dit land meteen op een boete te staan van 49 euro, schrijft Autogids.



Het zou de bestuurder kunnen hinderen en een risico op ongelukken kunnen vormen, aldus de politie van Luxemburg. Of zoals volgens de site in artikel 46 van het Luxemburgse verkeersreglement staat: ‘Geen enkel voorwerp dat vreemd is aan de normale uitrusting van het voertuig mag het zicht van de bestuurder belemmeren, noch zich in het gezichtsveld van de bestuurder bevinden’.

Ook in Duitsland wordt aangeraden geen mondkapjes aan de binnenspiegel te hangen. Volgens de ongevallendienst van inspectieorgaan Dekra is dat niet alleen gevaarlijk omdat ze het zicht belemmeren, maar ook omdat je er als automobilist aan went dat er iets beweegt in de rand van je gezichtsveld. ,,Als er dan echt een gevaar opduikt, bijvoorbeeld een voetganger of een fietser die oversteekt, kan het zijn dat je die niet ziet", aldus een Dekra-expert tegen RTL.

Het is dus geen goed idee om je mondkapje op te hangen aan de binnenspiegel, maar dat wil niet zeggen dat je er in Nederland direct een bekeuring voor krijgt. ,,Je mag hier navigatiesystemen aan je voorruit plakken en luchtverfrissers, bokshandschoentjes of dobbelstenen aan de binnenspiegel hangen, dus ik denk niet dat er in Nederland actief op bekeurd zal worden wanneer je er een mondkapje aan hangt", aldus een woordvoerder van het Korps Landelijke Politiediensten.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.