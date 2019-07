Waarom je met dit weer beter geen waterflesje in je auto kunt achterlaten

Bij tropische temperaturen warmt een waterfles op, waarna hij als vergrootglas kan gaan werken. De (gloeiend hete) stralen van de zon worden dan gebundeld, waardoor de temperatuur in het brandpunt zo hoog wordt dat er gaatjes in de stoel kunnen branden. Vorig jaar waarschuwde de brandweer in Roermond ook al voor dit gevaar.



Minder waarschijnlijk, maar niet onmogelijk: een waterflesje kan zelfs een brand in je auto veroorzaken. Dat gebeurde in 2017 bijvoorbeeld in het Amerikaanse Idaho. Tijdens zijn lunchpauze zag een trucker plots uit zijn ooghoek dat zijn stoel bijna in brand stond. De oorzaak? Het flesje water dat hij had laten liggen, meldden lokale media. Omdat veel mensen dachten dat hij het verzon, besloot Dioni Amuchastegui de situatie nog eens na te bootsen, onder toezicht ditmaal.



Het resultaat filmde hij en dat filmpje ging al snel viraal. Op de video was immers duidelijk te zien hoe het waterflesje in direct zonlicht kleine brandplekken op de autostoel achterliet: