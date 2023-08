Waarom je nooit keihard door een plas moet rijden

Door de vele zomerse buien ontstaan er op veel plekken plassen op en langs de weg. Je kunt daar beter niet doorheen rijden, omdat dan het gevaar bestaat voor de zogenoemde ‘waterslag’. Hoe dieper de plas, des te groter het gevaar.

Waterslag ontstaat als de motor water aanzuigt in plaats van lucht. Wanneer het water in de verbrandingskamer komt, is het meestal al te laat: in tegenstelling tot het brandstof-luchtmengsel kan water niet worden samengedrukt. De zuigers worden dan abrupt afgeremd.

Kromme drijfstangen

Dat gebeurt met zoveel geweld dat dit in veel gevallen leidt tot kromme drijfstangen (de verbinding tussen de krukas en de zuiger), maar soms ook tot schade aan de krukas, cilinderkop en het motorblok. Het verschilt per auto waar de luchtaanzuiging zich bevindt. Bij hoge auto’s zoals SUV’s zit hij vaak expres hoog gemonteerd, maar bij standaardauto’s zit hij juist vrij laag met soms desastreuze gevolgen wanneer je door een plas rijdt.

Afgezien van het gevaar van aquaplaning zijn er meer redenen om het niet te doen. Alle relatief kwetsbare elektronica van de moderne motor is weliswaar beschermd tegen vocht, maar helemaal waterdicht is hij nooit. Daardoor kunnen ook je ruitenwissers of je boordcomputer ermee ophouden. Hoe harder je door een plas rijdt, des te hoger de snelheid van het water en des te groter de kans op schade. Om dezelfde reden kun je in een autowasstraat ook beter niet kiezen voor de duurdere programma's met ‘bodemwassing’. Dat lijkt nuttig om bijvoorbeeld modder en vuil te verwijderen, maar ook hierdoor kan schade ontstaan aan elektronica.

Niet stoppen

Als een plas dieper blijkt dan je dacht moet je niet stoppen, want dan krijgt het water nog meer de kans om overal in door te dringen. Valt de auto stil, ga dan vooral niet proberen om hem te starten. Dat maakt de schade alleen maar groter. Bij een wolkbreuk die de straten blank zet, kun je gewoon beter niet gaan rijden. Meer dan 20 centimeter water kan volgens experts al dodelijk zijn voor de motor. Soms lijkt het goed te gaan, maar krijg je later door corrosie alsnog problemen met de elektronica. En hoewel elektrische auto’s geen lucht aanzuigen, zijn ze net zo kwetsbaar voor diepe plassen.