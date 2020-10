‘Waarom komt er geen inhaalverbod voor vrachtauto’s?’

Autoredacteur Niek Schenk: ,,In het krappe en overvolle Nederland komt het autoverkeer gauw in de knel. Rijkswaterstaat onderzoekt elke vijf jaar of er aanpassingen van inhaalverboden voor vrachtauto’s nodig zijn. Dat is vorig jaar nog gebeurd. Een inhaalverbod wordt voornamelijk ingevoerd op snelwegtrajecten met twee rijstroken in een rijrichting. Als het verkeer ter plekke doorgaans rustig is, acht Rijkswaterstaat een inhaalverbod onnodig en hinderlijk. Is het daarentegen erg druk op het traject, dan kunnen er door een inhaalverbod op de rechter rijstrook juist colonnes van vrachtauto’s ontstaan. Ze rijden dan gevaarlijk dicht op elkaar, andere auto’s komen er moeilijk tussen en dat leidt weer tot onveilige situaties. Kortom, Rijkswaterstaat worstelt blijkbaar met een ingewikkeld probleem.”