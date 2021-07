Waarom plotseling iedereen in Duitsland weer een occasion met dieselmotor wil

Ook concurrent Autoscout24 meldt enorme prijsstijgingen. ,,Voor de eerste keer ooit dalen de prijzen voor gebruikte auto’s in Duitsland zelfs aan het begin van de zomer niet", zegt een woordvoerder. ,,Integendeel: sinds het begin van het jaar registreert onze Used Car Price Index (AGPI) een constante stijging van de gebruikte autoprijzen. Gemiddeld kostte een gebruikte auto in juni van dit jaar 22.695 euro en dat is 13 procent meer dan in juni vorig jaar en zelfs 12 procent boven het pre-coronajaar 2019.” Een van de redenen is volgens Martin Fräder, verkoopleider bij Mobile.de dat veel mensen door de coronabeperkingen meer contant geld ter beschikking hebben.