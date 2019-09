Waarom rijden zo weinig auto’s met cruisecontrol?

Lang niet elke auto heeft cruisecontrol. Bovendien is het gebruik in Nederland niet altijd ideaal, vanwege de overvolle wegen. Een cruisecontrol werkt het prettigst als er ruimte is, anders moet je de vaste snelheid telkens onderbreken omdat er een andere auto opdoemt. De zogenoemde adaptive cruisecontrol houdt automatisch afstand tot het overige verkeer en dan heb je er minder omkijken naar. Maar ook daarmee rijd je nog altijd ontspannen. Als er weinig ruimte is, voegen andere automobilisten vaak kort voor je in, waardoor jouw auto telkens automatisch afremt.