‘Waarom schijnen koplampen van e-bikes en scooters omhoog?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Vaak hebben deze snelle tweewielers een lamp die is bedoeld om ver vooruit te kijken, zoals het grootlicht bij een auto. En ook hier is door de komst van krachtige ledverlichting het risico van verblinding van anderen groter geworden. Het is dus aan de bestuurders om daar zelf op te letten, maar in de praktijk komt daar weinig van terecht. Het afstellen van de hoogte gaat vaak ook niet zo gemakkelijk als in een auto, dat helpt ook niet mee.’