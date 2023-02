Waarom staan er ook letters op hectometerpaaltjes?

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Pas rond de eeuwwisseling is dit door Rijkswaterstaat geïntroduceerd. Voor die tijd werd meestal gesproken over bijvoorbeeld de noord- of zuidbaan van een snelweg, maar dat bleek in de praktijk onhandiger te zijn.

Die aanduiding was immers gebaseerd op de landkaart van Nederland en wie geen topografische kennis heeft, kan ter plekke onmogelijk bedenken of een weg van noord naar zuid of van west naar oost loopt. Hulpdiensten moeten weten in welke rijrichting iemand met pech staat of waar het ongeval is gebeurd.