Waarom staat het ene verkeerslicht korter op oranje dan het andere?

VRAAG & ANTWOORD Waarom hebben verkeers­lich­ten nog steeds drie lampen?

‘Een verkeerslicht bevat drie lampen boven elkaar, maar is het niet eenvoudiger om één lamp te maken die de kleuren groen, oranje en rood kan laten zien?’ vraagt lezer Frans van der Waals in de vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Dit moet met de huidige led-techniek geen probleem zijn. Het is goedkoper, omdat er minder materiaal nodig is en de constructie wordt er ook lichter door. Is er ooit aan gedacht om van de traditionele vormgeving af te wijken?’