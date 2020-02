Waarom werkt Android Auto niet in Nederland?

Terecht dat u hierover klaagt: de meeste nieuwe auto’s kunnen met Android Auto overweg en de meeste smartphones in Nederland hebben het Android-besturingssysteem. In bijna heel Europa is Android Auto allang verkrijgbaar, maar niet in Nederland. Ik heb Haris Ramic, productmanager Android Automotive van Google, om opheldering gevraagd. Hij zegt: ,,We zijn altijd heel voorzichtig met het uitrollen van dit soort producten. We willen dat het optimaal werkt, als het er bijvoorbeeld om gaat gesproken commando's te verstaan. Het is dus niet zo dat we Android Auto in Nederland niet willen vrijgeven, maar we hebben de gewenste kwaliteit nog niet op orde.’’ Ramic kan niet zeggen wanneer dat wel het geval is.