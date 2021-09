‘Waarom wordt het autostuur rechthoekig in plaats van rond?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Autofabrikanten geven het interieur graag een sportieve uitstraling en daar draagt zo’n stuur aan bij. Het is immers in de autosport, zoals de Formule 1, al langer in gebruik. Maar het vereenvoudigt ook het in- en uitstappen, door extra ruimte onder het stuur. In toekomstige, zelfrijdende auto’s kan een rechthoekig stuur compact worden opgeborgen in het dashboard. Door de hoekige vorm is bovendien eenvoudiger te zien in welke stand de besturing staat. Dat is belangrijk op het moment dat de automatische piloot wordt uitgeschakeld en de mens het stuur weer overneemt.’