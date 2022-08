‘Waarom zie je ineens meer vouwwagens op de weg?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Ja, daar heeft het veel mee te maken. Hoewel kamperen toch al sterk in opkomst is, getuige de flink gestegen verkopen van campers en caravans in de afgelopen twee jaar. Het lijkt erop dat de coronapandemie, maar bijvoorbeeld ook de hierdoor ontstane problemen in de luchtvaart, meer Nederlanders naar de camping lokt. In hun eigen caravan, kampeerauto, vouwwagen of tent voelen zij zich minder kwetsbaar voor het virus en ook minder afhankelijk van eventuele coronamaatregelen of ander onheil dat zo'n pandemie met zich meebrengt.