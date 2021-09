‘Waarom zijn die snelle elektrische auto’s niet begrensd?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Ofschoon fabrikanten nauwelijks in actie komen, lijkt uw zorg terecht. Want hoe veilig is het om iemand zonder racecursus een auto in handen te geven die binnen twee, drie seconden optrekt naar 100 kilometer per uur? En omdat dergelijk rijgedrag extra veel stroom verbruikt, mag je inderdaad hopen dat er uitsluitend groene stroom wordt geladen. Aan de andere kant bestaan er natuurlijk ook al heel lang supersnelle benzineauto’s, waarbij je je evengoed zorgen kunt maken over de veiligheid en het milieu. Grote kans dat de wetgever de komende jaren een of andere vorm van begrenzing verplicht zal stellen.’